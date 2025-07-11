聯外道路中斷 霧台大武村成孤島

屏縣霧台鄉大武村對外聯絡的霧大二號橋涵管被沖毀，趕著到外工作的村民只能步行通過。（屏縣霧台鄉大武村長麥庸正提供）

2025/07/11 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣屏北山區昨天雨量驚人，瑪家鄉測站昨天零時至晚上六時累積雨量超過五百三十毫米，居全台之冠，霧台、三地門鄉也有超過四百毫米的大豪雨；屏東縣政府昨晚宣布，包含霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等九個山地與平地原鄉十一日仍停止上班、停止上課。

只能走窄小通道 接駁上班

「整條小溪已經變成大河流，挾帶大量砂石，非常危險！」，霧台鄉大武村麥庸正昨天表示，部落唯一對外聯絡道路上的霧大二號橋便道，在丹娜絲颱風後過後剩下三分之一路面可通行，但九日晚間到十日雨下不停，底下的涵管八十％都被沖掉，整個對外交通中斷，年輕人外出工作，只能小心走過窄小通道，接駁上班，也有青年下山幫兩位重大傷病村民拿藥。

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「目前部落在食物上沒有什麼問題，請外界不用擔心！」麥庸正昨天下午自錄影片對外報平安，強調部落內目前有一百到一百一十位居民，雖然暫時受困，但存糧充足；縣府社會處表示，大武村為列冊易成孤島地區，霧台鄉公所依規定現地儲備民生物資，目前部落內民生物資足夠。

由於原鄉地區連續豪大雨，土質疏鬆、邊坡不穩，依中央氣象署預報資料，十一日仍有局部大雨或豪雨，恐有致災之虞，為保障民眾出入安全，縣府昨晚決定，昨停班停課的霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等九鄉，今日仍停班停課。

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