光電浮台漂散未清完 屏縣府要罰

光電浮台結構物漂流散落，旭東環保公司趕工清除。（記者陳彥廷攝）

2025/07/10 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過境時浮台結構物散落漂流，屏東縣政府限四十八小時清除完畢，但至昨天下午兩點期限截止，現場仍有少部分未清除，縣府將依相關法令裁罰及停止旭東公司使用該海域三個月。

清理期限到 少部分未完成

屏縣府表示，旭東公司依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」向縣府申請取得計畫作業海域，此次散落岸邊的浮台結構物未於期限內清理完畢，對公共通行或公共水域使用有加重影響之虞，縣府將依同法相關規定，停止旭東使用該海域三個月，此為最長停止使用期限。

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停止旭東使用海域3個月

昨天下午兩點期限屆滿後，縣府農業處長鄭永裕率海漁所、環保局人員沿東港、林邊、佳冬、一路至枋寮鄉的海岸邊巡查，至下午五點，發現至少仍有四、五處還留有未清除的浮台結構物，將依廢棄物清理法規定，每件裁處最高罰額六千元，採按件處罰，目前件數還待統計。

旭東環保公司表示，颱風過後隨即加派人力清理，已於昨天下午全數清理完畢， 若有遺漏，也請各界告知，公司將全力回收，並已聯繫海事公司待命，待海象平穩，即刻出海，將海上少部分浮台收回，對於縣府開罰尊重配合。

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