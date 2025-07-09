太陽能浮台流失 屏縣限48小時內清完

2025/07/09 05:30

〔記者蔡宗憲、洪臣宏／綜合報導〕旭東環保科技公司負責執行的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，因受丹娜絲颱風侵襲導致部分浮台漂流至佳冬、枋寮及高雄市林園區海灘，當地漁民擔心阻礙航道，破壞漁船及捕撈器具；屏東縣政府要求該公司四十八小時內完成清理，待核准後才能復工。

旭東環保科技為海上漁業箱網世界第二大製造商、全台離岸風機海底電纜保護管唯一供應商；佳冬案場於前年七月啟動，於距岸三．一公里外海測試浮台耐候性，總面積十六萬平方公尺，該計劃共投入三億元，中央補助一億元，旭東自籌兩億元。

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旭東︰強化抗浪 重新部署

旭東環保科技表示，該公司從箱網養殖到太陽能浮台都具有獨特錨定系統與結構設計優勢，二○一六年，於屏東大武丁抽水站打造全台首座水上浮動式太陽能系統，當時獲總統蔡英文親臨啟用，該公司以海事工程思維切入綠能，希望能確保海上系統高可靠度。

旭東表示，該公司六月中發現浮台連結需強化，陸續回收約六成浮台，因受海象與西南氣流影響，拆除進度受阻，丹娜絲颱風來襲前未能全數完成，以致部份浮台流失至岸邊，將加以改良後重新部署，確保未來抗浪能力更穩固。

綠能發展 佳冬鄉民正面看待

佳冬鄉公所秘書李佳祥表示，鄉民對綠能發展多持正面態度，對於海上光電開發計劃，地方要求必須確保航道與生態環境的安全。

能源署指出，佳冬光電浮台試驗計畫主要驗證浮台於海域上的抗風浪能力，浮台上並無光電模組，亦無發電行為。

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