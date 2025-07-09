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    首頁　>　屏東縣

    高屏農損逾4千萬 農改場籲防病蟲害

    果園內的落果應盡快清理，移除病果與殘枝病葉，降低災後損失。 （高雄區農業改良場提供）

    果園內的落果應盡快清理，移除病果與殘枝病葉，降低災後損失。 （高雄區農業改良場提供）

    2025/07/09 05:30

    〔記者葉永騫、陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕丹娜絲颱風累計造成高屏地區農業損失近四千萬元，尤其以香蕉受損最為嚴重，受災面積超過四百公頃，高屏縣市政府將向中央爭取災損救助；高雄區農業改良場則提醒農友，天氣回穩後，要儘速進行排水、清園與病蟲害防治，以降低災後損失。

    香蕉受損最嚴重 將爭取中央救助

    屏東縣農業處長鄭永裕表示，颱風造成屏東縣香蕉、芒果、木瓜、玉米等十四項農作物受損，災損面積近六百公頃，截至昨天損失金額達到三千三百九十萬元，香蕉受損最嚴重，達三百二十九公頃，金額二千三百七十二萬元，將依農業天然災害救助辦法查處。

    高雄市農產業災害損失累計六○三．九萬元，以香蕉被害面積近百公頃最大，損失四○七．五萬元，其次為番石榴、棗子，分別損失四十四萬多元、三十多萬元，香瓜、西瓜損失二十九萬多元；農業局持續彙整災情，全力爭取中央現金救助。

    東石蚵棚多毀損 澎湖牡蠣售價看漲

    此外，丹娜絲颱風從嘉義登陸，造成東石蚵棚嚴重受損，間接讓澎湖牡蠣售價蠢蠢欲動，目前每台斤約二五○元，隨著暑假旅遊旺季與中秋逼近，每台斤恐突破三○○元。

    高雄農改場長羅正宗提醒農友，颱風後作物容易出現傷口，加上南部高溫高濕的氣候，為病害發生的高風險條件，紅龍果常見莖潰瘍病、濕腐病，木瓜及蔬菜易生疫病與細菌性軟腐病等，農友應加強清園作業，移除病果與殘枝病葉，施藥時須留意天氣變化與施藥濃度，並避免在高溫時段進行；此外高屏地區二期作水稻已陸續插秧，飛蝨類害蟲可能藉由氣流長距離遷入，應加強監測和防治。（相關新聞刊A7）

    屏東縣香蕉受損最為嚴重，面積達三百二十九公頃，金額二千三百七十二萬元。（記者葉永騫攝）

    屏東縣香蕉受損最為嚴重，面積達三百二十九公頃，金額二千三百七十二萬元。（記者葉永騫攝）

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