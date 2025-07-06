颱風影響 小琉球交通船停駛

第七河川分署全面啟動防汛應變機制。 （第七河川分署提供）

2025/07/06 05:30

屏縣部署157台移動式抽水機備戰 墾丁沙灘全封閉 人潮冷清

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕丹娜絲颱風來勢洶淘，墾丁國家公園內沙灘昨天全面封閉，東港、鹽埔往返小琉球的交通船從昨天下午起停駛，暑假第一個假日，大部份的遊客只能待在旅館內關注颱風動態，墾丁大街及琉球島上人潮稀稀疏疏，格外冷清。

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枋寮鄉大庄村下寮海堤補強

針對防颱防汛，屏東縣政府已在縣內十七座抽水站與站內抽水機組，以及五座滯洪池完成試運轉整備，針對縣境低漥易積淹水的東港、林邊、佳冬與枋寮等九鄉鎮，縣府也與水利署第七河川分署共同部署一百五十七台大型移動式抽水機組，另有十八台支援機組隨時待命；剛修復的枋寮鄉大庄村下寮海堤，因應颱風來襲，第七河川分署昨也以大型塊石補強堤防，並由鄰近佳冬防汛備料場調度五噸防汛塊共兩百個拋放，防止長浪持續沖刷造成二度損害。

受到颱風影響，小琉球交通船航班取消，許多遊客紛紛取消島上訂房；恆春半島昨天雨勢及風浪增強，墾丁國家公園內的萬里桐、後壁湖及南灣等沙灘全部封閉；海巡署南部分署指出，颱風警報發布後，民眾如進入公告警戒海域、岸際、堤防及港區逗留或觀浪，將依法舉發。

海洋音樂盛事海口祭取消

屏東縣政府舉辦的夏日海洋音樂盛事「屏東海口祭」原訂昨、今兩天，以及十二日、十三日連續兩個週末，在車城鄉海口港登場，因應丹娜絲颱風來襲，縣府昨天宣布活動全面取消。

雙流及墾丁森林遊樂區休園

此外，雙流及墾丁國家森林遊樂區昨天起預警性休園，檜谷山莊及北大武山、浸水營、里龍山、石門山、高士佛等自然步道暫停開放，林保署屏東分署將視天候及山域狀況另行通知開放日期。

屏東部署大型移動式抽水機並試運轉。（屏縣府提供）

受到颱風影響，小琉球返屏東的交通船碼頭擠滿等待上船的遊客。（記者陳彥廷攝）

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