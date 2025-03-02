高屏二快 卓揆盼提前明年動工

高屏東西向第二快速公路路線圖。（交通部公路局提供）

2025/03/02 05:30

請屏縣府全力配合用地取得作業 要求交通部提報計畫時程往前移

〔記者羅欣貞／屏東報導〕攸關屏東未來發展、拉近高屏生活圈的重大交通建設「高雄—屏東間東西向第二條快速公路」，已於去年底通過環境影響評估，行政院長卓榮泰昨天到屏東縣視察時回應地方高度期待，宣布將動工時間從原訂二○二七年提前到明年（二○二六年）。

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卓榮泰昨天從屏東農業物產館高處遠眺高屏二快進入屏東縣後銜接的國道三號路段；他說，行政院非常重視這項計畫，交通部公路局規劃本月將提報高屏二快的建設計畫至行政院，他在三月的第一天就立刻來視察，希望為高屏二快寫下好的開始。

去年底過環評 施工約4.5年 經費近千億

卓榮泰指出，高屏是緊密生活圈，現有連貫兩地的台一線及台八八線在尖峰時段已呈現飽和狀態，位於屏北地區的鹽埔、九如，以及高雄仁武、左營地區的鄉親往返兩地，須繞道南下銜接台一線及台八八線，甚為不便，亟需以更宏觀的視野興建一條直接連貫的道路。

卓榮泰請屏東縣政府全力配合用地取得作業，並要求交通部在報到行政院的計畫中將排定的時程往前移，希望於明年進行開工典禮，如期如質完成主體工程。

設置3處系統型及5處地區型交流道

根據交通部規劃，高屏二快西起高鐵左營站台一線與高鐵路路口，路線橫跨國道一號、國道十號、台二十九、台三線，進入屏東縣後終點銜接國道三號，全長二十二．六公里，設置三處系統型及五處地區型交流道；去年十二月通過環評審查，預計二○二五年至二○二七年辦理設計及用地取得，二○二七年至二○三二年施工，施工期程預計四．五年，經費近千億。

全長22.6公里 完工後節省半小時車程

屏東縣長周春米表示，高屏二快是連接屏東、高雄的重大交通建設，完工後能節省約半小時車程，高屏二快不只能完善高屏交通路網，更串起大南方新矽谷科技廊帶，促進產業與觀光，讓屏東未來更繁榮。

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