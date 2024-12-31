《屏東》到宅月嫂補助 屏縣明起納小產媽媽

2024/12/31 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府明年起全面升級到宅月嫂服務，將申請時程提前至「婦女懷孕滿四個月至新生兒出生前」，並全國首創將「懷孕滿二十週（含）或胎兒五百克以上小產媽媽」納入公費補助，成為全國第一個照顧流產女性需求的地方政府。

縣府表示，為避免過去因產後臨時申請而錯失服務的情況，從明年起，產婦可在懷孕期間完成服務申請，確保月嫂服務在產後第一時間到位，協助媽媽快速進入恢復狀態，專心調理身體與照顧新生兒。

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縣府表示，首次將懷孕滿二十週（含）或胎兒五百克以上小產媽媽納入服務範圍，新措施填補現有生育服務中對特殊情境女性支持的空白，提供產後女性生理與心理雙重支持，讓面臨挑戰的媽媽不再孤單，能安心調養，逐步恢復身心狀態。

縣府統計，自二○一○年開辦以來，已累計完成超過三千五百次到宅月嫂服務，滿意度高達九成以上，從育兒指導到心理陪伴，不但幫助媽媽們建立信心，更為家庭在迎接新生命的過渡期注入溫暖與支持。

縣長周春米強調，這項政策是要解決女性生育過程中的現實需求，創造一個讓女性放心迎接生命旅程的環境，並增加女性就業機會；未來將持續精進到宅月嫂服務，強化月嫂專業能力培訓。

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