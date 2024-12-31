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    首頁　>　屏東縣

    《屏東》屏東國際棒球場動土 2027年底完工

    教育部長鄭英耀（中）、屏東縣長周春米（右）等人為屏東國際棒球場興建工程動土。（記者羅欣貞攝）

    教育部長鄭英耀（中）、屏東縣長周春米（右）等人為屏東國際棒球場興建工程動土。（記者羅欣貞攝）

    2024/12/31 05:30

    歷經4次流標 將斥資25.8億打造1.5萬席位場地

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣勇奪今年世界棒球十二強賽冠軍後，屏東縣政府籌畫多年的「屏東國際棒球場」，歷經四次流標，終於克服困難，昨於屏東縣運動休閒園區用地舉行動土典禮，工程經費二十五．八億元，擁有一萬五千人席位，預計二○二七年底完工。

    12強賽冠軍隊投手吳俊偉到場見證

    動土典禮由屏東縣長周春米主持，教育部長鄭英耀、體育署署長鄭世忠、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏、中華民國棒球協會副理事長趙士強，以及十二強世界冠軍強投屏東子弟吳俊偉等人到場，共同見證屏東棒球發展重要里程碑。

    周春米表示，縣立棒球場已使用四十五年，日漸老舊，設備與動線已不符職棒賽事要求，在縣府積極爭取下，前行政院長蘇貞昌拍板定案，將在屏東打造一座全台最接近高鐵站的國際棒球場。

    周春米說，希望教育部在經費上能繼續支持，加速推動第二期工程，縣府每年舉辦屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽，也在潮州、麟洛等地興建多座棒球練習場，讓基層選手有更好的訓練與比賽經驗。

    教育部長鄭英耀表示，屏東縣棒球發展悠久，早期台灣從紅葉少棒開始，一直到「南美和、北華興」分別代表台灣棒球南北霸權，曾紀恩教練更是打造棒球人才的推手，「屏東絕對值得一座國際級棒球場」。

    最接近「高鐵屏東站」的國際棒球場

    目前效力中信兄弟隊的屏東棒球好手吳俊偉說，很開心、很期待，希望棒球場蓋好後，可以在屏東的土地投球，表現給大家看。

    屏東國際棒球場坐落於高鐵屏東車站都市計劃運動公園用地內，第一期工程經費二十五．八億餘元，教育部補助七．五億元，可容納一．五萬人席位，規劃生態滯洪池、景觀公園、停車場及週邊道路等設施，預計二○二七年底完工，球場北側為屏東縣運動休閒園區二期用地，南側將興建屏東高鐵站。

    屏東國際棒球場可容納1.5萬人席位。（模擬圖，屏東縣政府提供）

    屏東國際棒球場可容納1.5萬人席位。（模擬圖，屏東縣政府提供）

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