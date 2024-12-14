《否認收購連署書》周典論二審開庭 檢方要求從重改判

2024/12/14 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣議長周典論涉嫌花五百萬元，替鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一審被依正副總統選罷法判刑四年，二審高等法院高雄分院昨天首度開庭進行準備程序，周典論仍否認犯行，檢方則要求從重量刑。

一審判刑4年 檢認量刑太輕

屏檢指出，屏東縣議會議長周典論為求郭台銘、賴佩霞能達到參選正副總統選舉連署門檻，分別在去年九月一日和十八日，各交付一百五十萬元、三百五十萬元予屏東縣潮州鎮長周品全（緩起訴處分確定），並告知以老鼠會方式拉人、一票五百元，周品全於是囑託並交款予陳等人找選民連署。

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檢調辦案人員偵查期間，周典論因涉嫌違反正副總統選舉罷免法，涉案情節重大，並有串證之虞，聲請法院羈押獲准，被關近七個月後才獲准一百五十萬元交保。

今年八月廿七日，屏東地院審結宣判，判處周有期徒刑四年，併科罰金五百萬元，褫奪公權六年，他不服上訴高雄高分院；屏檢也認為院方量刑太輕，同樣上訴。

昨天下午二點半，二審法官進行準備程序；周典論出庭應訊指出，拿錢給周品全有明確交代，這筆錢是推動連署書的工作費，連署人不能拿錢，堅決否認違法；蒞庭的高雄高分檢檢察官高碧霞則認為一審量刑太輕，上訴要求從重改判。

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