林邊阮家古堡 上演歌劇音樂會

屏東林邊阮家古堡昨辦理一場別開生面的室外歌劇音樂會，吸引近2百名師生到場聆賞國際級演出。（記者陳彥廷攝）

2024/12/14 05:30

歷史建築外廣場 變身音樂廳 兩百名師生參與國際級藝術饗宴

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為提升偏鄉學童藝術素養，屏東林邊阮家古堡昨天舉辦一場別開生面的「歌劇音樂會」，近兩百名師生齊聚古堡廣場，聆聽國際級成美室內樂的歌劇演出，新鮮又富有教育意義的體驗，讓學童大開眼界，聽得如痴如醉。

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阮家古堡於一九三三年建造，曾經易手，再由阮家後代阮旭揚買回，古堡由留學日本早稻田大學的阮朝昂一手設計，他以母校「大隈」廳舍為藍本打造，座落於花園、鳥園、涼亭及山水造景中，假山內還有坑道，前總統李登輝、前台灣省長宋楚瑜等人都曾造訪，並在二○一六年登錄為文化資產中的歷史建築。

阮旭揚的大姐安娜說，全家人都希望莊園能夠更加活化，她曾在國外的莊園聽過音樂會，覺得阮家古堡也相當適合，因此媒合屏東鳳凰扶輪社辦理屏東縣點亮生命古堡歌劇院音樂會，請來成美室內樂演出，在古宅見到這麼多的學童，實在很開心，希望偏鄉學子們喜歡這場藝術饗宴。

成美室內樂：將音樂帶入偏鄉

屏東鳳凰扶輪社長洪明麗表示，安排偏鄉學童到都會區歌劇院聽歌劇並不容易，於是籌劃「室外歌劇院」在歷史建築外舉辦歌劇演出，成美室內樂昨天還教導學童在歌劇院聽歌劇時的各種禮儀，如手機靜音、不得飲食、何時拍手等，富有教育意義。

成美室內樂總監朱育陞以深入淺出的方式導聆，妙語如珠逗得台下學童不時哈哈大笑，他說，將音樂帶入偏鄉一直是成美室內樂的夢想，這次將音樂廳搬到阮家古堡，希望能讓孩子們對表演藝術有更多認識，擴展視野。

參加這場歌劇音樂會的學校包括林邊竹林國小、東港東港國小、泰武泰武國小及南州同安國小，泰武國小的古謠隊還參與演出，搏得滿堂采；竹林國小的黃同學表示，這次有機會參觀古堡，還能欣賞到從來沒有看過的歌劇音樂會，真的很開心。

屏東林邊阮家古堡昨辦理一場別開生面的室外歌劇音樂會。（記者陳彥廷攝）

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