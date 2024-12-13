小琉球珊瑚 海委會：納海保法保育

2024/12/13 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕小琉球遊客爆量衝擊沿海珊瑚生態系，行政院海洋委員會等單位遭到監察院提出糾正，海委會昨天表示，今年在小琉球管制人流已見成效，將運用海洋保育法（海保法）第十四條，將珊瑚納入應保育對象，加強對海洋生態系的監控與執法。

遊客衝擊小琉球、墾丁、東北角等海域珊瑚生態，尤以小琉球珊瑚覆蓋率全台最低；海委會副主委黃向文指出，小琉球面積小，遊客人數與墾丁不相上下，但墾丁幅員廣大，相對衝擊小，珊瑚覆蓋率還有三成以上，小琉球非浮潛區珊瑚覆蓋率為七至卅二％，浮潛區為○至六％，顯示浮潛區珊瑚覆蓋率受到遊憩踩踏等壓力而偏低。

請繼續往下閱讀...

海保法已於七月卅一日公告，海委會七月間即協調各單位設置監測站，展開人流管制；黃向文表示，遊客人數已大幅減少，加上與屏東縣府合作進行調查、教育，民眾生態意識提升，且二○二一年起與學術機構及屏縣府推動珊瑚復育與移植計畫，小琉球海域珊瑚覆蓋率已從七％增加至十四％。

海委會強調，海保法通過後，將運用海洋污染防治法檢討現行「海域環境分類及海洋環境品質標準」，就珊瑚礁海域研擬更嚴謹的管理規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法