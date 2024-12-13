核三廠面海太陽能區 將建隔離綠帶

核三廠全面轉型光電場，面海太陽能區引發墾丁「景觀」討論 。（記者蔡宗憲攝）

2024/12/13 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台電核三廠明年除役，內部正進行高達五十三公頃的太陽光電計畫，但其中一處面對後壁湖海域的案場，因景觀突兀引發地方議論，台電再生能源處強調，使用面積不大，將採隔離綠帶，保持原有景觀。

種5米寬防風樹種 維持原有景觀

該太陽能光電區在核三廠內分為A、B、C、D四區共五十三公頃，地面型光電模組達十一萬一千多片，變流器三百六十九台，年發電量達五十八百萬度，可供一．五萬戶用電，二氧化碳減排量有二．九萬公噸。

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引發議論的案場屬於B區，位在核三廠的西側面海坡地，總面積一．六公頃，正進行整地工程，因面對核三廠西側墾丁國家公園後壁湖保護區，被不少遊客拍照貼網，擔心以後到墾丁旅遊舉目所及，從湛藍大海變成滿山的太陽能光電板。

台電再生能源處表示，該處光電案場主要是伐除外來入侵樹種銀合歡，目前黃土飛揚只是施工現況，未來會採用當地防風樹種取代銀合歡，進行五米寬的隔離綠帶，太陽能光電板會被掩蔽在綠帶後方，以最大限度維持當地景觀，並兼顧綠能發電的國家政策。

恆春鎮代會主席趙記明指出，該案場鄰近國家重要溼地龍鑾潭，當地冬候鳥生態豐富，希望台電務必注重工程前後的污水排放及水土保持問題，別成為當地已經日益慘烈的觀光絆腳石。

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