屏縣社區關懷據點 布建逾92％

銀向健康行動車載著專業人員、教具教材到社區為長者安排多元課程 。（屏東縣府提供）

2024/12/13 05:30

已達410處 提供社區長者體適能、手作等多元課程 享受在地安老

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣六十五歲以上人口比例超過二十％，進入超高齡社會，縣府積極布建社區關懷據點，目前已達四百一十處，佈建密度突破九十二．五五％，最終目標全縣四百四十三個村里至少都要有一個據點，讓社區長者透過參與據點與他人交流，預防和延緩身心衰退，享受在地安老。

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明年全縣預計增至415處據點

縣府社會處表示，全縣有三十三個鄉鎮市、四百四十三個村里，目前設立的四百一十處社區關懷據點，分布在三百六十九個村里中，半數以上的鄉鎮每個村里都有據點，有些村里甚至超過一個以上的據點，明年全縣預計增至四百一十五處。

銀向健康車到無據點村里服務

社會處說，目前未設據點的村里，多數是因找不適合場所，縣府正設法突破困難，和社區持續溝通討論，針對還沒有據點的村里，定期出動銀向健康車，以行動服務車的方式，載著專業運動指導員、教具教材到社區，辦理體適能、手作等多元課程 ，透過體驗，激發長輩參與及社區辦理據點服務的意願。

全國社區關懷據點近五千個，屏東縣就有四百一十個，約佔十分之一，隨著人口老化及少子化影響，據點服務更加不易維持，有賴志工投入，屏縣府統計，截至今年十一月底，關懷據點志工在關懷訪視、電話問安、餐飲及健康促進等服務上，已達一百二十八萬人次，都由全縣五千零九十六位志工擔起重任，投入時數已逾六十三萬小時。

感謝志工 縣府拍攝紀錄影片

縣長周春米表示，社區據點志工人力六十五歲以上者佔六成，許多人在退休後奉獻時間照顧高齡長輩，因助人使自己更快樂。

為感謝據點志工的付出與奉獻，縣府昨、今天、十七日、十九日，於屏南、屏中、屏北地區舉辦表揚活動，事前採訪了三十三鄉鎮市的據點服務志工，拍攝紀錄影片「刻在心上的微笑」，增進據點間交流，讓據點長輩獲得更好的照顧，以期盡早完成一村里一據點的藍圖。

屏東縣長周春米與社區關懷據點志工們同樂。（屏東縣府提供）

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