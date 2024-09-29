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    東港迎王平安祭典 請水揭序幕

    東港迎王平安祭典，鄭府大千歲代天巡狩。（記者陳彥廷攝）

    東港迎王平安祭典，鄭府大千歲代天巡狩。（記者陳彥廷攝）

    2024/09/29 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕三年一科的東港「迎王平安祭典」昨天熱鬧登場，下午在鎮海沙灘舉行的「請水儀式」，擁入數以萬計的轎班、宮廟陣頭及信徒，沙灘萬頭攢動，三點三十一分代天巡狩鄭府大千歲駕臨，現場歡聲雷動，為這場八天七夜的南台灣宗教盛會揭開序幕。

    鄭府大千歲代天巡狩 將遶境祈福

    東港迎王平安祭典傳襲古禮，轎班人員世襲制度流傳至今已有三百年歷史，由文化部於文建會時代指定為國家級文化資產重要民俗，每三年舉辦一次。

    昨天一早，東港七角頭轎班陸續進入東隆宮廟埕集結，於中午時分依序前往鎮海沙灘進行「請水儀式」，先由道長進行法事，向上蒼迎請代天巡狩千歲爺們駕臨東港巡境消災賜福，隨後由七角頭千歲神轎輪番衝向海灘，透過頭籤向請水台「報銜頭」，確認代天巡狩大千歲姓氏。

    三點三十一分，鄭府大千歲駕臨，現場所有陣頭、轎班歡聲雷動，報馬仔立刻回東港宮榜示，隨後升起帥旗、帥燈昭告代天巡狩「鄭府大千歲」的到來，晚間迎王隊伍進入廟埕進行「過五王火」儀式，順利入廟後，將展開東港地區遶境祈毫微福活動。

    琉球、東港及南州等三鄉鎮的「迎王平安祭典」將陸續登場，南州鄉今年的彩稻節特別以「迎王」為主題，隨著東港迎王活動盛大展開，南州鄉稻浪組成的王船圖案也已成型，格外吸睛。

    南州彩稻節開幕 王船圖案超吸睛

    昨天南州鄉彩稻節開幕，稻葉在颯爽秋風中搖曳美不勝收，南州鄉長劉美吟說，十月輪到南州迎王壓軸登場，歡迎全國民眾在參與民俗活動期間，也來欣賞南州鄉金黃稻浪之美。

    南州彩稻節今年以「迎王」為主題。（記者陳彥廷攝）

    南州彩稻節今年以「迎王」為主題。（記者陳彥廷攝）

    東港迎王平安祭典在鎮海沙灘舉行請水儀式。（記者陳彥廷攝）

    東港迎王平安祭典在鎮海沙灘舉行請水儀式。（記者陳彥廷攝）

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