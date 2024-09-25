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    首頁　>　屏東縣

    屏東迎全民運 發表服裝、獎座

    全民運動會將於十月二十六日在屏東縣登場，大會服裝呈現多元精神，可穿著於不同場合。（記者羅欣貞攝）

    全民運動會將於十月二十六日在屏東縣登場，大會服裝呈現多元精神，可穿著於不同場合。（記者羅欣貞攝）

    2024/09/25 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕二○二四年全民運動會將於十月二十六至三十一日在屏東縣登場，八大獎座與選手、裁判服裝昨在屏東縣長周春米領軍下發表，並宣布屏東已經準備好了，歡迎九至九十九歲的選手到屏東綻放榮光。

    周春米指出，為在賽會中凸顯職務的辨識度，大會服裝特別設計貴賓、裁判、工作人員及志工等不同款式，分別為燦爛的綠色、有著堅強意志的亮橘色、色調鮮明的蒂芬妮綠以及青色；屏東縣代表隊則是灰白色上衣搭配寶藍色外套，融入運動時尚、美學並兼顧舒適與便利性，設計上均結合「綻放榮光」主題，呈現多元精神。

    在大會獎座方面，縣府邀請在地知名排灣族藝術家尼誕．達給伐歷（Nitjan Takivalit）設計，以「謝謝你們如此綻放」為核心理念，取木材與鐵為材料，原木就像屏東的母親大武山，給人沉穩堅定的意念，鐵件的堅韌就如同所有選手的韌性與意志，並以台灣之心、湧泉、燈塔、海洋、蝴蝶、大武山、陽光及森林為主題，為大會創作出八座代表屏東縣獨一無二特色的精美獎座。

    尼誕．達給伐歷表示，他以在山中感受大自然靈魂與生態的方式為設計概念，木材與鐵相互結合不易，因為木頭脆弱怕火燒，而鐵必須敲打，最後兩者完美融合也象徵著選手們的堅持與耐力，在全民運的舞台上成功綻放。

    縣府體育發展中心表示，全民運八項獎盃將依參賽單位名次換算積分數，取前八名頒發。

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