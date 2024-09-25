墾丁爆盜獵梅花鹿 割茸棄屍路旁

在地人po出梅花鹿在社頂區域慘遭盜獵者獵殺的照片。（擷取自臉書爆料公社二社）

2024/09/25 05:30

民眾稱集團一週兩、三次上山 公園路淪屍臭路 附近民宿遊客退房

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園內復育有成的家畜梅花鹿，不僅與居民生存空間產生磨擦，更引來盜獵團體覬覦，當地居民爆料，指盜獵集團一週兩、三次上山，為採取鹿角、鹿茸殺害梅花鹿，並棄屍於路旁草叢，通往社頂公園的「公園路」如今已成為「屍臭路」。

墾丁國家公園範圍內約有兩千隻梅花鹿，卻因被歸類為「家畜」，不屬野生動物，幾乎無法可管及保護，尤其數量暴增後與周遭居民的衝突與日俱增，長期以來，受報復或被盜獵事件時有所聞。

復育大本營的社頂公園近期盜獵行為變本加厲，居民不時在夜間聽到槍聲，接著隔沒幾天就在路旁草叢發現被割除鹿角、鹿茸的鹿屍，讓「公園路」淪為「屍臭路」，居民直痛批盜獵猖獗，無法無天。

居民睡夢被槍聲驚醒 影響生活

居民指出，盜獵者從騎摩托車到駕駛七人座、九人座廂型車盜獵，如入無人之境，頻率從每月兩、三次變每週兩、三次，盜獵時間從深夜提前到晚上十點，開槍地點甚至就在聚落附近，肆無忌憚的行徑非常囂張。

爆料民眾並指出，十九日凌晨盜獵者槍聲驚醒睡夢中的居民，擔心被流彈波及，令居民難以忍受，盜獵者只取鹿茸不處理屍體任由發臭，嚴重影響當地生活品質，有民宿因臭味被遊客退房，墾丁淪為盜獵者的天堂。

依國家公園法可處3千元罰鍰

墾管處表示，居民通報的屍體為雄性成鹿，鹿角已被鋸下的，右前肢腋下處發現有彈孔，於國家公園內盜獵，將依國家公園法送辦，處三千元罰鍰，若涉及非法持有槍械而違反槍砲彈藥刀械管制條例，可處三至十年有期徒刑，併科七百萬元以下罰金。

警加強查緝 5月迄今逮4人

保安警察第七總隊第八大隊表示，將加強夜間巡查，並進行情蒐作業，五月迄今配合恆春警分局查獲盜獵梅花鹿案件計四件逮四人，分別依國家公園法及槍砲彈藥刀械管制條例送辦，將擴大查緝力度，維護墾丁地區生態多樣性。

墾丁國家公園內的台灣本土種梅花鹿是復育有成，估計在國家公園範圍內目前約有兩千隻野外族群。（墾管處提供）

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