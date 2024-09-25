為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    墾丁爆盜獵梅花鹿 割茸棄屍路旁

    在地人po出梅花鹿在社頂區域慘遭盜獵者獵殺的照片。（擷取自臉書爆料公社二社）

    在地人po出梅花鹿在社頂區域慘遭盜獵者獵殺的照片。（擷取自臉書爆料公社二社）

    2024/09/25 05:30

    民眾稱集團一週兩、三次上山 公園路淪屍臭路 附近民宿遊客退房

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園內復育有成的家畜梅花鹿，不僅與居民生存空間產生磨擦，更引來盜獵團體覬覦，當地居民爆料，指盜獵集團一週兩、三次上山，為採取鹿角、鹿茸殺害梅花鹿，並棄屍於路旁草叢，通往社頂公園的「公園路」如今已成為「屍臭路」。

    墾丁國家公園範圍內約有兩千隻梅花鹿，卻因被歸類為「家畜」，不屬野生動物，幾乎無法可管及保護，尤其數量暴增後與周遭居民的衝突與日俱增，長期以來，受報復或被盜獵事件時有所聞。

    復育大本營的社頂公園近期盜獵行為變本加厲，居民不時在夜間聽到槍聲，接著隔沒幾天就在路旁草叢發現被割除鹿角、鹿茸的鹿屍，讓「公園路」淪為「屍臭路」，居民直痛批盜獵猖獗，無法無天。

    居民睡夢被槍聲驚醒 影響生活

    居民指出，盜獵者從騎摩托車到駕駛七人座、九人座廂型車盜獵，如入無人之境，頻率從每月兩、三次變每週兩、三次，盜獵時間從深夜提前到晚上十點，開槍地點甚至就在聚落附近，肆無忌憚的行徑非常囂張。

    爆料民眾並指出，十九日凌晨盜獵者槍聲驚醒睡夢中的居民，擔心被流彈波及，令居民難以忍受，盜獵者只取鹿茸不處理屍體任由發臭，嚴重影響當地生活品質，有民宿因臭味被遊客退房，墾丁淪為盜獵者的天堂。

    依國家公園法可處3千元罰鍰

    墾管處表示，居民通報的屍體為雄性成鹿，鹿角已被鋸下的，右前肢腋下處發現有彈孔，於國家公園內盜獵，將依國家公園法送辦，處三千元罰鍰，若涉及非法持有槍械而違反槍砲彈藥刀械管制條例，可處三至十年有期徒刑，併科七百萬元以下罰金。

    警加強查緝 5月迄今逮4人

    保安警察第七總隊第八大隊表示，將加強夜間巡查，並進行情蒐作業，五月迄今配合恆春警分局查獲盜獵梅花鹿案件計四件逮四人，分別依國家公園法及槍砲彈藥刀械管制條例送辦，將擴大查緝力度，維護墾丁地區生態多樣性。

    墾丁國家公園內的台灣本土種梅花鹿是復育有成，估計在國家公園範圍內目前約有兩千隻野外族群。（墾管處提供）

    墾丁國家公園內的台灣本土種梅花鹿是復育有成，估計在國家公園範圍內目前約有兩千隻野外族群。（墾管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播