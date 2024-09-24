《屏東》入侵高屏溪 逾2米凱門眼鏡鱷被捕

屏東縣農業處派3名人力花了3個小時，使用雞隻成功誘捕凱門眼鏡鱷。（屏東縣農業處提供）

2024/09/24 05:30

現身萬丹崙頂堤防11號橋下 3人花3小時以雞隻誘食抓到

〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏溪有鱷魚出沒！屏東縣府農業處獲報在高屏溪萬丹鄉崙頂堤防十一號橋下捕獲一隻超過二公尺長的凱門眼鏡鱷，附近民眾說，該河段至少還有五隻，農業處已加強巡邏，並請民眾協助通報。

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有民眾在崙頂堤防十一號橋下發現鱷魚，農業處據報後，十七日派三名人力花了三個小時，使用雞隻誘捕鱷魚，趁鱷魚啃吃時補上麻醉針，終於捕獲體長二百零七公分、重五十四公斤的凱門眼鏡公鱷。

民眾稱該河段至少還有5隻

農業處表示，該鱷魚具攻擊性，屬於成鱷，活動力強，顯然當地食物充足，根據附近民眾指出，該河段至少還有五隻鱷魚出沒，這些凱門眼鏡鱷從何處流出，該處還要再查證釐清，被捕的鱷魚具攻擊性，將以人道方式處理，呼籲民眾若發現鱷魚請立即通報，不可貿然抓捕，以免發生危險。

18年前養殖場鱷魚曾流入東港溪

農業處長鄭永裕表示，十八年前，屏東縣因水災發生養殖場凱門眼鏡鱷流入東港溪，至今還未根絕，但數量不多，上次接獲通報東港溪發現鱷魚是在二年前，高屏溪出現的鱷魚是否自然環境繁殖或是遭棄養所致，須由專家進一步研究。

高屏溪流域首度發現鱷魚，引起沿岸居民關切，屏東捕鱷專家「阿林仔」說，捕捉鱷魚最佳時間是晚上，因為手電筒在河面一照，鱷魚浮在水面上眼睛就會反光，很容易遭鎖定位置，較易捕捉。

農業處加強巡邏 籲民眾勿抓捕

凱門眼鏡鱷特徵為眼球前端有一條眼鏡架般的橫骨，身長可達一．四至二．五公尺，體重可達四十公斤，雄性比雌性體型更大，主要食物為魚類、小型哺乳動物、兩棲動物等，台灣有業者引進養殖，取其鱷皮及肉類食用，也有人飼養當寵物。

凱門眼鏡鱷在高屏溪上游浮出水面被人發現，通報屏東縣農業處。（屏東縣農業處提供）

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