屏縣列垃圾清單指引 破袋合格率提升

垃圾分三類政策，環保局列項讓民眾了解。 （記者葉永騫攝）

2024/09/12 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣環保局為強化垃圾減量及資源回收，採取垃圾袋破袋檢查強制措施，但許多民眾對廚餘如何區分及塑膠類回收品項卻感到「霧煞煞」，進而對垃圾減量及資源回收成效產生質疑。屏東縣環保局表示，經與各鄉鎮市清潔隊研議後，已列出清單指引，將加強宣導，民眾也可上網查詢。

縣府環保局表示，今年八月一日起該局要求各鄉鎮市清潔隊加強執行垃圾破袋檢查作業，累計出動五○八人次，破袋三一四二包，全縣垃圾破袋檢查合格率由上半年度四十七％提升至七十一％，除垃圾量大幅減少，也提高資源垃圾回收率。九月一日起加強執行進焚化廠車輛垃圾落地檢查作業；十月份開始，未符合進廠條件車輛，將予以退運。

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回收肉、菜、水果 硬殼類暫不回收

有關一般家庭資源回收品項，環保局也列出細項，廚餘要回收蔬菜類、肉類、麵包及蛋糕、米、麵、澱粉類、餅乾、糖果、水果類；但硬殼類如榴槤、蛋殼、椰子、鳳梨頭等暫不回收。

一定要回收物品包括廢紙類、廢紙容器、鋁箔包、廢鐵類、廢鐵容器、廢鋁類、廢鋁容器、廢塑膠類、廢塑膠容器、廢玻璃容器、農藥廢容器、廢乾電池、廢鉛蓄電池、廢照明光源、廢機車輪胎、廢電子電器、廢資訊物品、廢光碟片、行動電話及充電器。

破袋檢查不合格 現場指導完成分類

環保局表示，全力推動「垃圾分三類」政策提高回收率，破袋檢查分類不合格時，就在現場指導民眾完成分類，今年八月該局邀集各鄉鎮市公所清潔隊開會研議後，擬定公告一定要回收的項目，各鄉鎮市公所可依廢棄物最終處置方式，因地制宜擬定所需回收物品，讓民眾有所依循。

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