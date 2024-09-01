新人賀禮誘人？ 屏縣集團結婚有「老面孔」

內埔鄉公所去年首辦集團婚禮，今年將於12月28日舉辦。（記者陳彥廷攝）

2024/09/01 05:30

過去未強制登記 致有重複參加 今年改規定須完成登記

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府舉辦集團婚禮已行之有年，內埔鄉去年也跟進，首度舉辦集團結婚，今年將續辦，由於集團婚禮的勵獎品豐厚，縣府竟發現有「老面孔」重複參加，感嘆鼓勵性質的活動遭到濫用，因此今年新增最晚於活動當天須完成結婚登記的規定，防止弊病。

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縣府送萬元提貨券 再抽機票、家電

屏東縣政府集團婚禮每年於十月中旬舉辦，因免費提供新人婚紗造型服務，並贈送一萬元的提貨券，還有機會抽中價值數萬元的蜜月機票或家電用品，作為新婚賀禮，加上婚禮場面盛大，獲得不少新人青睞，往年都報名當天就秒殺，今年開放集團結婚名額卻從五十對縮減為三十對，引發議論。

縣府表示，以往只要新人中有一人設籍屏東即可報名，用意是為鼓勵新人留縣，未來再透過生育津貼或相關補助讓新人將新生兒設籍屏東，結婚登記並非強制性，於是有部份新人在集團結婚後依舊未辦理結婚登記，再於隔年參加集團婚禮。為避免類似「每年都在結婚」弊病，今年規定，必須六月一日（包含）至活動當天結婚登記的新人才有資格報名。

防跨縣市「再結婚」 將加強橫向溝通

縣府指出，集團婚禮屬鼓勵性質，難以料想會有投機者將婚姻大事視為兒戲鑽漏洞，希望透過新的規定能防止「假結婚」的情形，至於新人是否跨縣市設籍參加，因各縣市有不同規定，難以掌握是否有跨縣市重複參加集團婚禮的情形，但新增結婚登記的規則後，未來將進行跨縣市橫向溝通。

內埔公所集團婚禮 禮金3萬、嫁妝2萬

內埔鄉公所今年的集團婚禮將於十二月二十八日舉辦，有三十五對名額，新人中有一人設籍於內埔鄉即可報名參加，除可獲禮金三萬元，還有兩萬元額度的嫁妝，格外大手筆，因登記時間與縣府集團婚禮登記日期錯開，縣府也將去函要求內埔鄉公所嚴加把關，應有助於防弊。

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