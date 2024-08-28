《屏東》南灣沙灘整頓 禁插沒遊客傘具

墾管處要求南灣沙灘承管業者，禁止插設沒有遊客使用的未開啟傘具。（記者蔡宗憲攝）

2024/08/28 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁南灣沙灘陽傘「插香」景觀引起各界砲轟，墾管處要求當地承管業者改善，昨起除整理遊具放置區，並禁止插設沒有遊客使用的未開啟傘具，業者表示願意配合，但希望官方能建立一套完善的遊戲規則。

墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）昨天由處長陳乾隆帶隊，在南灣沙灘各區與業者溝通，對於業者要求制訂遊戲規則的訴求，承諾將開會研議，針對外界詬病的陽傘占據沙灘問題，要求業者不能再有沒遊客還插設傘架的情形。

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潘姓業者表示，沙灘高溫達五、六十度，客人承租後插傘，很容易有腳燙問題，對於周邊遊具放置環境，業者們希望有固定區域擺放整齊，但規劃沒完全到位，去年分區承租就是要一起解決二十幾年的各自營業亂象，現在卻被攻擊百口莫辯。

墾管處表示，對於堆置廢棄遊具或傘具的業者，將採取「契約記點」處罰，並強制拆除非規範地點的堆置物，希望業者愛惜羽毛，勿因便宜行事破壞景觀。

墾管處表示，除將重新規劃業者與遊客的插傘區域，岸上售票營業方式也將調整動線，讓遊客感受到水上活動業者的管理優點，掃除亂象。

立委徐富癸表示，近期將邀集屏縣府、公路局、墾管處等單位研議，針對墾丁沙灘管理及軟硬體規劃進行通盤檢討，讓遊客願意親近。

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