暑假最後週末 墾丁、南灣人潮滿滿

2024/08/26 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁近期成為網路酸民箭靶，許多長期問題全都被「挖祖墳」式重新檢視，但暑假最後一個週末，當地旅宿仍爆出近九成滿房，被罵最慘的墾丁大街、南灣人潮更是滿到不行。

根據當地旅宿業者估算，上週末因為是開學前最後一個週末假日，平均住宿都在九成左右。

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福華、夏都等指標飯店住宿率也超過八成，是暑假首週以來最佳表現，不受外界刻意攻擊影響。

「最好都不要來墾丁！」一名當地水上活動業者表示，什麼都扯上墾丁，罵墾丁變成網路全民運動，沖繩開好市多、其他地方東西貴都有墾丁的局，如果這些網友這麼討厭墾丁，希望就別來「找麻煩」，畢竟當地人也不會「刻意」去買一百塊的櫛瓜或五百塊的調酒。

至於沙灘洋傘問題，當地不少業者也是滿腹委屈，他們透露，墾管處其實已經重新將沙灘分區管理，也有後續整頓及洋傘定位計畫，但都是安排在今年旺季過後，沒想到這個時間點被重新拿出來抨擊，只能說「墾丁」兩個字真的很紅。

墾管處強調，近日都有派人走進沙灘向業者勸導，要求沒有遊客租用時必須收起陽傘，也不可以驅趕自行攜帶洋傘的民眾，避免有佔用沙灘的不當觀感，旅遊旺季後還會有進一步的整頓措施。

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