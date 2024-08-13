鄭英耀訪屏東 特色學校秀本土教育

教育部長鄭英耀（前左三）、屏東縣長周春米（前右二）製作客家獅掛飾，體驗客家文化。（記者陳彥廷攝）

2024/08/13 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕教育部長鄭英耀昨天到屏東縣參訪夏日樂學營及學校社區共讀站，對屏東師生們的熱情與活力是感到印象深刻，此外，他也代表教育部力挺於奧運期間遭國際部分人士霸凌的金牌拳擊手林郁婷，並視林的意願決定是否採法律措施。

鄭英耀昨天和屏東縣長周春米參訪縣內三所特色學校及本土教育和創新課程，首站潮州鎮潮昇國小主題以「客家好物」設計，兩人在學童指導下製作防蚊液及客家獅掛飾，學童並獻唱暑假所編製的客家歌謠；泰武鄉泰武國小則以排灣族語為學習核心，中正國小則是透過彈性空間營造結合多元學習，打造「學校社區共讀站」。

鄭英耀說，只要縣市及學校提出規劃，教育部都會支持，今年已提供一千三百多所學校、三千多個團隊規劃三萬多名學生參與的夏日樂學，強調未來只要地方、學校需要的，教育部持續大力積極整合資源支持。

力挺林郁婷 尊重意願採法律措施

鄭英耀並針對金牌拳擊手林郁婷遭國際霸凌議題表達政府立場，強調體育署已在巴黎委託律師對IBA（國際拳總）提出嚴正警告，待林郁婷凱旋歸國後，將在尊重林郁婷意願下進行法律措施。

鄭英耀表示，IBA所作出不實指控，體育署已委託律師提出警告，國際奧會（IOC）也數度說明，強調參加巴黎奧運的選手資格都符合規定。

鄭英耀指出，IBA主席在記者會中竟將台灣與中國作不當連結，這種以政治來干涉體育的行徑，令人匪夷所思。

鄭英耀強調，不僅總統賴清德力挺林郁婷，台灣的每一個人肯定都會成為林郁婷的後盾，她的努力讓全世界都看到了，堅韌的林郁婷是台灣最美麗的女兒。

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