《一卡通開通iPASS MONEY》使用敬老卡滿6次 獲300元回饋金

「一卡通」再加碼，使用敬老卡累計滿六次，開通「iPASS MONEY」可獲300元回饋金。（記者葉永騫攝）

2024/08/09 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕一卡通再加碼，使用敬老卡累計滿六次，開通iPASS MONEY，即可獲三百元回饋金，以提升長者使用率。屏東縣長周春米表示，為了方便長者領卡，已在三十四處據點佈建卡機，並透過人工智慧分析數據，協助了解長者生活習慣。

一卡通公司結合屏縣敬老卡與數位支付，縣府自二○二三年七月起，陸續推動敬老卡擴大使用，搭乘台鐵、補助點數提升至五百點等，二○二三年第二季至二○二四年第一季，活卡率從百分之十八提升至百分三十一，今年縣府與一卡通公司進一步合作，在社會福利綜合館、勝利星村與屏菸一九三六文化基地等三十四處據點佈建卡機，並結合數位支付功能，能讓敬老預警照護系統蒐集使用數據，將長輩分類為高中低關懷群組，推播簡訊提供活動優惠訊息，促進長者參與，也發現簡訊發送後長輩們的活動參與率有顯著提升，顯示出智慧城鄉生活應用計畫的成功。

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縣長周春米指出，一卡通公司提供交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳等四大場景的支付服務，能有效提升長者的數位能力，這次縣府與一卡通公司合作推出第二波加碼優惠活動，即日起至二○二四年十二月三十一日，使用敬老卡累計滿六次，可獲得三百元iPASS MONEY回饋金。

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