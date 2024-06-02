屏東好客米食節 試吃票選「人氣好粽」

屏東縣政府昨天在佳冬鄉舉辦「屏東好客米食節」，縣長周春米並和眾人一同「百人包粽」。（記者陳彥廷攝）

2024/06/02 05:30

佳冬三山國王廟前登場 呈現多元族群特色米食

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「屏東好客米食節」昨天在佳冬鄉三山國王廟前老街登場，準備了上千份各式風味的粽子供免費試吃，並由民眾投票選出「人氣好粽」，縣長周春米說，屏東是大米倉，研發出各類米製食品，歡迎國人利用端午節連假，體驗屏東豐富的米食文化。

閩、客、原民、異國粽 統統有

端午節是客家俗稱的「五月節」，屏縣府昨起連兩天在佳冬老街舉辦「屏東好客米食節」，廣邀來自不同族群、地區的業者呈現多種特色好粽，縣長周春米到場和眾人進行一同「包粽」，並邀請民眾到佳冬老街來一趟米食文化之旅。

周春米說，屏東平原滋養著客家、閩南、原住民以及新住民等不同族群，互相交織出多元的飲食文化，像是閩南人的「粿仔」與新住民「河粉」及客家人的「面帕粄」，統稱為「粄條三兄弟」，端午節將至，縣府特別舉辦「粽夏派對」，徵集傳統客家月桃葉粽、佳冬海味好粽、原住民吉拿富、異國粽及客家六堆獨有的「六堆黑豬肉粽」，組成「粽粽大集合」。

散步老街古蹟群 感受客庄之美

周春米說，佳冬老街上有縣府修復中的蕭家洋樓及三山國王廟等百年建物所串起的古蹟群，散步其中能感受客庄之美，縣府將結合當地特有的米食魅力，打造成觀光景點，展現佳冬新風貌。

縣府客家事務處指出，「屏東好客米食節」有在地小農、文創商品、特色米食等多達五十餘家攤商集結成夥房市集，並有消費滿額禮、免費黑豬肉燥飯品嚐等活動，還有限量一千份風味粽免費試吃活動，邀請民眾票選出本屆米食節「人氣好粽」，歡迎民眾來體驗「米食小旅行」遊程，感受客家文化特色。

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