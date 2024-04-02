屏市台鐵橋下商圈案 規劃文創產業

2024/04/02 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市西市場完工正在招商，而屏東縣府規劃在靠近民族夜市旁的台鐵高架橋下方設立夜市商圈案，目前也進入設計規劃階段，預計在年底完成設計及施工，趕在明年營業，縣府工務處表示，設計規劃內容與地方有進行溝通，不會影響民族夜市的生意，未來如何招商增進地方繁榮，將在設計完成後再對外說明。

台鐵高架橋下夜市商圈案，去年八月消息傳出後，引起地方正反意見，有人拍手叫好，認為有利於提升整體商圈品質，對於觀光及地方繁榮有正面影響，但也有人反對，其中夜市商家怕生意被搶，附近住家則怕交通及生活品質受到影響，縣府與地方溝通後擬定規劃方向，希望朝文創產業來發展，與民族夜市有所區隔，希望共榮互利，再配合舊酒廠商圈發展形成屏東火車站大聚落，吸引外來旅客來屏東市觀光旅遊，帶動地方發展。

縣府工務處表示，目前該案已進入設計規劃階段，並廣納地方民眾意見，預計在年底完成設計及施工，趕在明年招商營業，至於如何招商還沒有定案，規劃中的夜市商圈從自由路口到復興路口的這段台鐵高架橋下，附近停車方便，面積大約六千六百平方公尺，對於未來攤位招募數量、遴選資格，租金等細節，縣府將在施工完成後再對外說明。

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