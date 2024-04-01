接送課輔班孩子 恆春古城協會捐車

心繫偏鄉課輔班孩子，恆春古城協會捐車助接送 。（記者蔡宗憲攝）

2024/04/01 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島有許多孩子下課後缺乏照顧，台北市恆春古城文化推展協會（簡稱古城協會）去年協助成立一處課輔班。近年發現孩子們課輔班上下課接送需求，號召愛心捐贈一輛一百五十八萬餘元的九人座課輔學童接送專車，盼當地孩子能夠安全無憂的度過課後輔導時光。

捐車緣起是古城協會理事長王敏勳、副理事長張道宏、總幹事何信良等人，在一次到訪恆春鎮活泉愛鄰社區服務協會（簡稱愛鄰協會）課輔班關心學童時，得知課後輔導學童上下課距離遙遠且不便後，立即號召古城協會會員愛心，很快就募得一輛九人座課輔學童接送專車給課輔班，今天正式完成贈車手續。

愛鄰協會理事長鄭閔謙感動說到，感激各界一同攜手照顧偏鄉學童，讓孩子能夠享受便捷安全的交通接送，「有心的人很多，方向一致，走著走著就剛好走在一起了。」協會志工因為這句話的鼓勵支持，充滿繼續往前的動力。

愛鄰協會於去年九月開始與古城協會攜手執行偏鄉課後輔導班計畫，一同照顧十六位學童，由八位志工老師同心協力於週一至週五陪伴與教導學童課業、才藝、品格與餐食料理；協會期盼在未來能夠陪伴更多偏鄉恆春半島學童，除了減輕學童家長的負擔，也能為偏鄉帶來更多祝福。

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