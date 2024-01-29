屏縣宗教聯合祈福 祝禱民心安定

妙光禪寺捐贈二十萬元給消防局盼撫慰明揚大火。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/29 05:30

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕屏東縣「以愛為名、迎春祈福」宗教團體聯合祈福活動，上週末連續兩天舉行，屏東縣佛教會、道教會、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會等宗教團體進行祈福法會，妙光禪寺更捐贈二十萬元給消防局弟兄，盼來年台灣及屏東更平安。

在妙光禪寺登場的點燈除疫祈福法會，動員全縣諸山長老法師數百人，場面隆重肅穆，妙光禪寺住持釋見引說，去年明揚大火事件，縣長周春米率領縣府團隊在第一線指揮若定，屏東縣佛教會也在第一時間協助、祝禱，希望逝者往生淨土，傷者與家屬及救難人員早日遠離傷痛陰霾。

釋見引強調，感謝消防弟兄的付出及犧牲，先前已捐贈特搜大隊一百三十餘萬元，正在研議捐贈特搜大隊救災空拍機。

屏東縣長周春米表示，屏東縣舉辦聯合祈福法會已邁入第十年，全縣共有一百一十三家道場住持及會員，以及超過三百位法師齊聚妙光禪寺為屏東縣祈福，感謝各宗教持續發揮著安定人心重要角色，並給予縣政推動上諸多鼓勵與支持，讓屏東越來越好。

昨日這場點燈除疫祈福法會，動員全縣諸山長老法師數百人，場面隆重肅穆。屏東縣長周春米、新科立委徐富癸、民政處長楊新發、警察局長戴台捷、消防局長李彬正、衛生局長張秀君、工務處長楊慶哲、水利處長江國豐、行研處長謝孟良等縣府一級主管皆到場祝禱。

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