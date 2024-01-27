挽救墾丁住房率 旅宿業喊凍漲

墾丁國旅冷，為吸引遊客入住，星級飯店開第一槍「凍漲」。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/27 05:30

春節假期目前僅八成訂房 屏縣府籲加強旅宿品質 吸引遊客回流

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南台灣觀光聖地墾丁，去年旅遊人潮明顯衰退，今年即將到來及農曆春節假期目前也僅八成住房，當地旅宿業者認為「國旅寒冬將至」，為吸引遊客入住，墾丁福華飯店率先宣布「住宿定價凍漲」，當地旅宿業者是否跟進，多半仍持觀望，屏縣府強調，加強旅宿品質才能有效吸引遊客回流。

疲情解封後，國人瘋出國，國旅出現衰退現象，墾丁地區經常被扣上「住宿太貴」的帽子，當地房間數最多的墾丁福華飯店率先宣布「住宿定價凍漲」，總經理張積光強調，將以「節流」方式來因應國旅低潮。

張積光表示，飯店雖推出每晚兩千多元的超平價房型，仍難擋出國熱潮，通膨造成飯店營運成本增加逾十％，在不減薪解雇員工前提下，決定「凍漲」房價，希望能提高遊客南下墾丁住宿的意願。

出國熱潮 排擠國內市場

墾丁另一家沙灘星級飯店認為，住宿價格隨著市場需求調整，不會跟進「凍漲」，維持淡季優惠促銷價；墾丁一家山景星級飯店，則採浮動式房價，依季節推出不同的專案及促銷活動，不考慮「凍漲」。

陳姓遊客表示，國外旅遊住宿價格比國內便宜且品質高，國內旅宿業應認真檢討住房價格的合理性，否則恐難以吸引出國民眾回流國內旅遊市場。

遊客：國內住房價格待檢討

屏縣府交旅處指出，每年中秋節後到農曆年前本是恆春半島旅遊淡季，國內遊宿業者前兩年有國門未開及國旅補助護體，今年恢復市場機制後，出國與國旅人數約三比一，明顯失衡，縣府將加強國際行銷，好好介紹屏東的美景及人文特色，希望國內旅宿業者也能提升服務品質，多管齊下，吸引國際觀光客到屏東消費。

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