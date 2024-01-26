霧台賞櫻走春 公所推部落遊程

冬天的神山瀑布也很美。（記者羅欣貞攝）

2024/01/26 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕霧台鄉每年此時櫻花陸續盛開，吸引遊客上山追櫻，霧台鄉公所推出「春遊霧台」系列活動，將於二十七日晚間六點在霧台國小大武分校操場開幕，呈現霧台成立自觀區推動旅遊兼顧自然人文資源維護的成果。

霧台鄉是全國原住民地區中第一個劃設「自然人文生態景觀區」的鄉鎮，去年春遊活動受到遊客好評，今年鄉公所推出更多新活動，為遊客帶來豐富體驗，也盼藉此實踐部落自主管理，加強居民對部落事務的參與，帶動在地產業，鼓勵青年返鄉。

霧台鄉公所表示，開幕典禮將有哈尤溪文化藝術團帶來精彩表演，樂團音樂演奏，今年的春遊霧台系列活動一月二十七日登場，持續至三月三十一日，以阿禮部落櫻國禮趣遊程、大武部落哈尤溪遊程、神山部落神山瀑布春遊入園專案遊程等三個自觀區遊程為主，阿禮部落和吉露部落將舉辦市集，展示原鄉的獨特風采，霧台部落和大武部落市集將展現豐富的在地文化。

霧台鄉櫻花花期約在一月到三月，以山櫻花為主，另有八重櫻、吉野櫻等，賞櫻重點區域有阿禮櫻花步道、阿禮部落、台二十四線三十八Ｋ至四十八Ｋ、霧台、神山部落等，春節適合上山賞花；遊程預約詳情，可查詢霧台鄉公所官網。

霧台鄉山櫻花陸續開花。（霧台鄉公所提供）

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