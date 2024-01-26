科技大廠進駐屏科 周春米︰持續招商

屏東科學園區面積73.83公頃，將引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等具前瞻技術及研發相關產業，圖為願景圖。（屏東縣府提供）

2024/01/26 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕先進大廠投資屏東傳來好消息！聚和國際公司董事會本月二十四日通過進駐屏東科學園區案，將分期興建精密化學品廠房，包括廠房建置及購置機器設備，預計投資三十五．五億元，屏東縣長周春米表示竭誠歡迎，縣府團隊將全力配合及協助相關行政工作。

聚和國際將建廠房 投資達35億

屏東縣政府指出，聚和以生醫材料、造紙化學、Ｎ次貼等產品為主，近年透過設備聯網，建資料平台，打下資料應用基礎、導入AI試驗，優化生產線，改善上下游產業鏈效率，數位轉型、穩定製程。

縣府︰水電充足 可供合宜土地

周春米表示，屏東水電充足，近年來縣府團隊與中央各部會積極開發產業用地，在台灣產業發展需地殷切之際，屏東縣有合宜的土地可提供業界發展需求，縣府與中央合作積極招商，吸引優秀人才留在屏東。

其中國科會的屏東科學園區面積七十三．八三公頃，將引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等具前瞻技術及研發活動相關產業，緊鄰的高雄科學園區、橋頭科學園區已經是全球重要的半導體及光電產業聚落，未來屏東將串連南台灣高科技廊帶，打造「屏東星特區」。

縣府強調，屏東縣去年十月營利事業銷售額累計已達四千三百八十三億元，成長率排名全國第六名，顯示屏東縣經濟前景看好，「投資屏東正著時」，歡迎國內大廠和企業投資屏東。

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