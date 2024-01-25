春節就診 屏縣15家醫院急診不打烊

屏縣急診責任醫院，春節期間急診不打烊。 （記者羅欣貞翻攝）

2024/01/25 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕寒流溫差大，近來醫院急診非外傷患者增加。以屏東基督教醫院急診室為例，二十三日至二十四日下午五點，有四位心肌梗塞、四位腦中風，所幸均救回。另有四名非外傷OHCA到院前即無生命徵象，未能救回；醫生呼籲民眾注意心血管健康，各醫院也公布春節期間門急診時間。

除夕至初二門診停診

屏東榮民總醫院除夕至初二門診全日停診；初三至初五開設內、外、婦、兒科上午各一診；初六正常門診；衛生福利部屏東醫院：除夕上午呼吸道疾病特別門診；初一至初三上午、下午呼吸道疾病特別門診；初四及初五正常門診；屏東基督教醫院：除夕至初三門診休診，初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，初四及初五正常門診。

屏基神經內科主任陳昶宏提醒民眾牢記「FAST」口訣，以辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金三小時」，包括FACE：請病人微笑或是觀察病人面部表情，兩邊的臉是否對稱、ARM：請病人將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂、 SPEECH：請病人讀一句話、觀察是否清晰完整、TIME：明確記下發作時間，立刻送醫。

屏縣府衛生局表示，縣內十五家急救責任醫院在春節期間二十四小時急診不打烊，各家醫院門診及洗腎中心時間，可在屏東縣政府網站春節不打烊專區查詢。

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