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行銷落山風風景特定區 屏縣邀旅遊業踩線

落山風風景特定區新魅力，屏縣邀全台旅遊業踩線。 （記者蔡宗憲攝）

落山風風景特定區新魅力，屏縣邀全台旅遊業踩線。 （記者蔡宗憲攝）

2024/01/24 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東落山風風景特定區成立後，觀光魅力逐漸被外界看到，為了讓國人認識不同的恆春半島，屏縣府邀請全台旅遊業者及藝文產業代表組成旅遊踩線團，希望能提供旅遊策略建議，將落山風的觀光特色行銷出去。

落山風風景特定區具豐富的歷史文化和自然景觀，還有車城福安宮、四重溪溫泉、石門古戰場、牡丹水庫、東源濕地、旭海溫泉、旭海觀音鼻自然保留區（琅嶠卑南古道）、高士神社、滿州九棚沙漠等多樣景點，是屏南新興觀光文化旅遊廊帶。

縣府規劃的踩線行程，包含「龜山步道生態解說」、「琅嶠傳奇在牡丹（牡丹社事件主題遊程）」、「幸福草原（旭海草原生態解說）」、「星心海的呼喚（夜觀寄居蟹）」、「鼻頭草原解說」、「八瑤灣療癒體驗」等，讓踩線團感受風景特定區內的多元風貌。

交通旅遊處表示，落山風風景特定區是台灣重要國際歷史事件「牡丹社事件」的發生地，包括「大日本琉球藩民墓」、「西鄉都督遺蹟紀念碑」、「石門古戰場」、「高士神社」等歷史遺跡；牡丹社事件今年滿一百五十週年，當地推出「牡丹社事件主題遊程」，結合生態環境、原民文化及產業等資源，透過導覽解說，行銷牡丹魅力。

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