屏東、鹿兒島簽署MOU 拓展城市外交

屏東縣與日本鹿兒島縣22日簽署交流協定，期待未來雙方在教育、觀光、農業等各領域更進一步合作，共榮共好。（記者羅欣貞攝）

2024/01/23 05:30

強化教育、觀光、農業等領域交流 駐日代表謝長廷視訊見證

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣與日本鹿兒島縣昨天簽署交流協定，這是屏東縣長周春米上任後首次簽署的交流協定；周春米表示，在疫情後國際恢復交流，簽署MOU對屏東拓展城市外交是一大重要進展，期待未來雙方在教育、觀光、農業等各領域更進一步合作，深化台日友好情誼，共榮共好。

周春米：雙邊相似多 深化情誼

簽署儀式昨天上午在屏東縣政府舉行，在駐日經濟文化代表處大使謝長廷、駐福岡辦事處處長陳銘俊越洋視訊見證祝福，及日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎等人觀禮下，由周春米與鹿兒島縣知事塩田康一完成簽署，簡單隆重。

合作推動青少年教育等三大項

MOU內容包含合作推動青少年及藝術文化活動交流、促進雙方觀光交流及觀光宣傳合作、協助拓展雙方農林漁業產品銷售通路等三大項目。周春米特別準備印有塩田知事人像的恆春月琴相贈，塩田康一也回贈鹿兒島傳統工藝及金桔禮品，作為締盟紀念品。

周春米表示，屏東與鹿兒島有許多相似之處，同樣位於國境之南，也同為農業及觀光大縣，自二○二○年疫情期間援助防疫物資結緣後，雙方經多次視訊交流，建立深厚情誼；二月即將登場的屏東熱帶農業博覽會，今年新增日本館，鹿兒島也會參展，MOU為雙方友誼寫下新頁，未來促進彼此教育、文化、觀光和經貿實質交流。

鹿兒島縣位於日本九州最南端，以黑豬肉、黑毛和牛、黑薩摩雞、櫻島小蜜柑等特色農產品、豐富觀光資源及悠久歷史文化而聞名；塩田康一今年新春記者會時特別宣布與屏東縣簽署MOU，並親自率團前來屏東。

塩田康一首次造訪屏東，此行來台停留三天，走訪原住民族文化園區、勝利星村、屏菸1936文化基地及至屏東燈節縣民公園賞燈，並且到夜市體驗小吃；塩田康一說，去年九月周春米率團隊參訪鹿兒島縣，雙方經過深入交談後促成此次MOU的簽署，期待在青少年教育、藝術、文化、旅遊、經貿等多領域更深入交流。

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