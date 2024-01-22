砸立委服務處 男子稱不爽訪友不成

2024/01/22 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣第一選區民進黨立委鍾佳濱剛完成三連任，昨天位於屏東市的服務處卻遭破壞，一名紅衣男子抱起騎樓的木椅砸破大門玻璃，警方據報後六小時逮到六十歲陳姓嫌犯，陳男供稱是到附近訪友不成酒後情緒失控所致，與政治無關，警方訊後依恐嚇及毀損案罪嫌送辦。

鍾佳濱服務處主任謝捷晃表示，警方轉述男子有悔意，對於自己酒後失態感到很抱歉，想要道歉，也表達賠償意願，服務處接受他的道歉。

昨天上午七點五十分，一名紅衣男子搭車到鍾佳濱位於屏東市忠孝路的服務處，先在門口觀察，口中念念有詞，然後抱起木椅，朝著服務玻璃大門砸去，玻璃門瞬間破個大洞，他還對著監視器出比「V」勝利手勢，然後撕掉貼門上的當選祝賀紅榜，又破壞桌椅，把騎樓搞得亂七八糟，作案後還蹺腿坐在椅子上。

紅衣男子犯案之後竟走到五百公尺外的民生派出所，請員警幫他叫計程車，他又搭車回到鍾佳濱服務處騎樓，坐了十多分鐘後才離去。

昨天是假日，鍾佳濱服務處工作人員沒有上班，直到員工經過時發現異狀，趕緊報警處理；警方鎖定陳嫌後，陳嫌於下午到案說明，強調是酒後失控行為，與立委服務處並無關係。

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