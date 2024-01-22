屏縣立委鍾佳濱 捐選舉補助款當獎學金

屏縣立委鍾佳濱（左二）宣布捐贈選舉補助款作為學子獎學金。（鍾佳濱服務處提供）

2024/01/22 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕立委選舉結束，屏東縣第一、二選區共十人參選，只有鍾佳濱、黃明賢、徐富癸和蘇孟淳等四人，可以拿回二十萬元保證金，並領到一票三十元的選舉補助款；其中鍾佳濱將捐出補助款投注獎學金發放。

10人參選 6人保證金遭沒收

屏東縣選委會統計，屏東縣區域立委共有十人參選，其中四人可拿回保證金二十萬元，以及領到一票三十元的選舉補助款，其他六名候選人的保證金未達門檻均遭沒收，也沒有選票補助款。

縣選委會統計，第一選區民進黨鍾佳濱得票數十萬八千七百二十三票，可領到三百二十六萬一千六百九十元補助款，同選區國民黨黃明賢得票數八萬八千五百一十八票，可領到兩百六十五萬五千五百四十元；第二選區民進黨徐富癸十萬八千九百二十三票，可領到三百二十六萬七千六百九十元；同選區無黨籍蘇孟淳得票數八萬兩千一百四十七票，可領到兩百四十六萬四千四百一十元。

連3屆都捐 近6千人受惠

成功三連任的立委鍾佳濱宣布將比照前二屆使用選舉補助款，除依照中央黨部規定上繳三分之一外，其餘補助款將全數捐出辦理獎學金發放。

二○一六年鍾佳濱第一次當選立法委員後，將選舉補助款全數捐出辦理國中小學畢業班獎學金與高中職獎勵品發放，第一屆只限選區學校，第二屆起範圍擴及至全縣所有學校；在原經費用罄後，成立「公益信託教懷博愛教育基金」，導入社會人士捐獻，並委託屏東縣希望工程親師協進會承辦，到去年已連續舉辦八屆，累計受獎學生高達五千九百六十六人，花費近千萬元。

鍾佳濱在昨晚青年總部熄燈活動中，捐贈選舉補助款，他強調，今年將持續舉辦第九屆頒獎活動，拋磚引玉的號召熱心人士共同關心教育，給孩子更好的未來。

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