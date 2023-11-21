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立委選舉登記 首日屏縣4人完成

爭取原住民立委連任的伍麗華在族人陪同下完成登記。（記者葉永騫攝）

爭取原住民立委連任的伍麗華在族人陪同下完成登記。（記者葉永騫攝）

2023/11/21 05:30

蘇清泉列入不分區 藍營二選區擬不提名 蘇孟淳認為對他有助益

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕二○二四總統及立委選舉昨天開始登記，屏東縣議員蔣月惠頭戴自製旋轉帽拔得頭籌，第一個完成參選登記，立委蘇震清的兒子蘇孟淳、民進黨原住民立委伍麗華及中華聯合黨吳媚宮也陸續登記參選。

無黨籍蔣月惠昨天上午七點多抵達選委會，她頭戴寫著「蔣月惠選立委」的自製旋轉帽，類似哆啦A夢竹蜻蜓造型，引人注目，蔣月惠表示，上次參選第一選區屏北立委得到二萬四千多票，這次將更加努力衝刺。

無黨籍蘇孟淳昨在助理陪同下登記參選第二選區屏南立委，首次參選的蘇孟淳強調，將延續父親蘇震清在地方的服務，並組成在地聯盟，不論藍綠白各黨各派都歡迎合作，他主張人民擺中間，政黨放兩邊，對於國民黨在該選區傾向不推人選，認為對他的選情有助益。

眾多族人陪登記 伍麗華拚連任

爭取連任的民進黨籍原住民立委伍麗華在眾多族人陪同下到選委會登記，她強調，在立委任內認真服務，提案近一千三百案，她的支持者不只有民進黨員，也有許多國民黨員，非原住民朋友主動來擔任助選員，讓她相當感動。

中華聯合黨推薦、住在枋山鄉的吳媚宮下午登記參選第二選區立委，為該選區增添話題。

綠營分裂卻不提名 廖婉汝嘆可惜

另外，第二選區原本呼聲最高的蘇清泉被列入國民黨不分區立委安全名單後，國民黨中央決議將不在該選區提名人選，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝昨天面對詢問，直嘆「可惜」。

廖婉汝說，身為地方黨部主委，黨中央要做成該重要決議卻完全沒和地方討論，讓她感覺不受尊重，在野最大黨在綠營分裂的第二選區提不出人選，對支持者難以交代，希望黨中央三思。

2024立委選舉

縣議員蔣月惠戴著自製旋轉帽完成立委登記。（記者葉永騫攝）

縣議員蔣月惠戴著自製旋轉帽完成立委登記。（記者葉永騫攝）

立委蘇震清的兒子蘇孟淳完成立委選舉登記。（記者葉永騫攝）

立委蘇震清的兒子蘇孟淳完成立委選舉登記。（記者葉永騫攝）

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