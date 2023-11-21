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帆船停港邊不翼而飛 大鵬灣風管處︰管制門已裝好

大鵬灣供遊艇停泊的碼頭。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣供遊艇停泊的碼頭。（記者陳彥廷攝）

2023/11/21 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕缺乏管制的大鵬灣遊艇停泊區，發生未經船主授權擅自開船載送二十多人出海遊憩的紛爭，船主氣炸提告，灣域安全問題，引發關注。大鵬灣風景區管理處表示，碼頭進出口管制門已經裝好，並設有監視系統，將發放管制鑰匙給泊區各船主。

未經授權擅自開船載人 船主提告

大鵬灣遊艇碼頭數年前遭颱風重創後，大幅更新，打造更堅固的新碼頭，並建置水、電管線，供遊艇整補專用，但碼頭管理站撤除後，至今尚未復建。

設籍高雄的五十五歲郭男前天向警方報案，指他停靠在大鵬灣遊艇碼頭的雙體帆船「不翼而飛」，警方到場時正好看見五十五歲陳男駕船返港，船上還載有二十名大學生，待陳男上岸後，隨即帶回警局釐清案情。

陳男自稱獲得設籍台北的六十六歲曾姓船主同意使用該艘帆船，並載送大學生出港，報案的郭男卻表示，他與曾男有債務糾紛，並堅稱該帆船是他的財產，並對陳男提告竊盜、無故侵入他人船艦，雙方各執一詞，警方將全案移請地檢署偵辦。

其它遊艇船主表示，大鵬灣新碼頭沒有保全也沒有門禁，曾傳出船上船錨遭竊案件，每艘遊艇身價動輒一、兩千萬元，若整船失竊，損失相當嚴重，呼籲政府加強管理。

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