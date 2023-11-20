賴清德屏東競總改租透天厝 侯友宜、柯文哲還未定

賴清德屏東縣競選總部成立支持者熱情喊凍蒜。（記者葉永騫攝）

2023/11/20 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕受房地產景氣影響，今年總統、立委的參選人屏東縣競選總部很難找到適當的地點，民進黨總統參選人賴清德的競總這次就捨棄在空地搭設的方式，改租用透天厝，位置雖然不錯，但腹地小，無法舉辦大型活動，而國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲則今仍未立設競選總部。

總統、立委選舉投票日剩下不到二個月，民進黨總統參選人賴清德昨天在屏東市信義路成立競選總部，但是造勢大會卻在縣立體育館舉行，不在同一個地方，主因除了維安考量外，也因為競選總部附近無法容納大量的人車眾集，因此決定分開辦理，縣長周春米解釋，現在要找適當的競選總部真的不容易，市區的土地愈來愈少，加上選舉的模式已經改變，有別於以往到聚集到競總的方式，網路化已成為趨勢，因此競總的選擇也隨之變化，以往總統和立委競總可能設在一起的情況，今年也分開設立。

立委鍾佳濱服務處說，往年總統與立委競總會設一起在中山路空地，但今年該地點已另作他用，在找不到適當地點下，只好各自設立競選總部，再聯合辦造勢活動。

至於國民黨及民眾黨則因為藍白合不合還沒有搞定，至今侯友宜及柯文哲屏東競選總部都還沒有設立，但侯友宜的競總有可能設立在國民黨屏東縣黨部，但仍將視藍白合的情況再決定。

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