賽道行經特色景點 屏東馬拉松超嗨

屏東馬拉松超嗨，3500名選手熱力開跑 。（屏縣府提供）

2023/11/20 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「二○二三屏東馬拉松」昨在屏東縣台糖街熱力開跑，吸引近三千五百名跑友參賽，屏東縣政府將此賽事列為「一一三年全民運在屏東」首場暖身活動，鼓勵民眾將運動融入生活，跑出健康活力並享受南台灣的熱情，用汗水感受屏東所創造的城市新氣象。

總鋪師料理美食 還有物理治療師

屏東馬拉松賽道相當精彩，二十一公里及四十二公里組別，行經彩虹自行車道紅線和紫線、勝利星村、遺構公園、屏東糖廠及六堆客家文化園區，皆為在地特色景點，大會也在過程中提供總鋪師料理的海陸空美食補充體力，包括冰捲、牛肉拼盤、燻茶鵝等美食，賽後還有物理治療師免費為參賽者提供退乳酸等物理治療服務，給跑者最頂級的享受。

全馬男子組林彥竹 女子組周玲君

雖然賽事目的為鼓勵運動，但許多選手依然奮力跑出好成績，全程馬拉松男子組第一名為林彥竹，成績為兩小時四十一分十一秒，女子組則為周玲君，成績為三小時二十一分十九秒，半程馬拉松男子組第一名為許正宗，女子組則為楊冠玲，這場屬於屏東的運動嘉年華，屏縣府也期盼民眾明年一起來挑戰自我，超越極限。

87歲長者參賽 最小為2歲

屏東縣政府表示，今年賽事，有日本、菲律賓、馬來西亞、香港及美國的選手來台參與，最小參賽者為兩歲，最年長者為八十七歲；更有國內外知名企業的共襄盛舉，還特別安排了重機領騎為選手開道。路跑活動更連結勝利星村合作店家消費享折扣，盼透過馬拉松方式，將運動連結觀光，推廣至各年齡層，真正實現了全民運動觀光商機。

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