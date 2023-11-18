擔任27年醫院志工 朱碧琴獲特別獎

八十七歲高柯新愛，獲屏東縣志工金質獎表揚。（屏縣府提供）

2023/11/18 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕擔任衛生福利部屏東醫院志工長達二十七年的朱碧琴，曾經遇到住院患者手術剛結束甦醒，想要喝熱粥，身旁無家屬又苦無賣粥店家營業，她馬上回家煲粥送到醫院完成患者心願，因熱心服務，今年獲屏東縣志願服務人員特別獎，將於十九日接受縣府表揚。

一九九六年志願服務法尚未立法，朱碧琴即加入醫院服務團隊，兩年後擔任志工隊長至今，不論院民服務或是志工排班、調班等管理業務總是親力親為，關懷退休的醫院志工也不遺餘力，從日常關懷，協助掛號與陪同看診，成為志工夥伴間的溫馨橋梁；還承接醫院手語志工隊，擔任種子老師帶領隊員學習手語，至社區、長照機構、安養院做帶動跳與康樂演出。

朱碧琴將在今年屏東縣志願服務人員表揚典禮中獲頒特別獎，她表示，感謝家人支持她走出家裡投入志願服務，先生更是最佳後盾，她在醫院服務結交許多朋友、姊妹，今年邁入七十六歲，還要繼續在醫院當志工。

今年屏縣的志願服務人員表揚中還將頒發「金質獎」，最高齡得獎者是八十七歲高柯新愛，來自東港下廍村，二○一二年社區據點成立即加入志工隊，投入餐飲志工協助廚房大廚各項備菜、裝盤、洗碗筷鍋盆、環境清掃等工作，服務時數累積達三千三百五十一小時；她說「能動就要自己動手做，快樂的過每一天。」

朱碧琴（前）擔任屏東醫院志工長達二十七年，獲屏縣府志工特別獎表揚。（屏縣府提供）

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