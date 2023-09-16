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結婚80年 鍾懃興夫婦慶「橡樹婚」

96歲鍾懃興阿公與96歲的鍾邱喜鑾阿嬤結婚80年橡樹婚，是全國第二對、屏東縣結婚最久的夫妻。 （記者葉永騫攝）

96歲鍾懃興阿公與96歲的鍾邱喜鑾阿嬤結婚80年橡樹婚，是全國第二對、屏東縣結婚最久的夫妻。 （記者葉永騫攝）

2023/09/16 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕九十八歲的鍾懃興阿公與九十六歲的鍾邱喜鑾阿嬤結婚八十年橡樹婚，是全國第二對、屏東縣結婚最久的夫妻，育有四女一男，子女各個成材，有當律師、老師、醫生，夫妻感情深厚，屏東市長周佳琪昨天致贈賀匾，祝賀他們健康安泰再創紀錄，阿公高興之餘還爆料說，當初追的是阿嬤的姊姊，結婚卻是妹妹，逗得大家哈哈大笑。

鍾懃興阿公日治時期畢業於屏東農校，精通日語，從台糖屏東糖廠課長退休，對台灣糖業文化及日治時期治水相當熟悉，日本商社來台參訪糖廠及二峰圳時，他曾擔任翻譯，對台日交流相當有貢獻，鍾邱喜鑾阿嬤婚後在家相夫教子，她也分享夫妻相處之道在於相互尊重、互相體諒，多溝通、少爭執。

阿公還爆料說，倆人結識是因為透過遠親先認識阿嬤的姊姊，當初追求的是姊姊，後來阿嬤喜歡她，姊姊就退讓了，倆人就這樣牽手八十年，阿嬤沒有反駁阿公的爆料，只回答都讓他講，也坦承阿公當年很英俊，讓大家笑的合不攏嘴。

長子鍾啟元表示，阿公、阿嬤兩人很注意飲食，會看日本健康保健等節目，阿公愛吃生魚片、阿嬤愛吃水果，兩人很長壽，兒女們都很欣慰。

屏東市長周佳琪指出，「橡樹婚」是指結婚八十週年的婚姻，象徵愛情能像橡樹一樣長久，夫妻鶼鰈情深，不僅是子孫的福氣，更是年輕一輩的典範，婚姻經營必須夫妻同心、同甘共苦，希望社會大眾都能借鏡長輩攜手白頭的感情，及對維繫家庭的付出，共創和樂社會。

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