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    新豐親水公園 今起開放三天

    新豐親水公園擁有將近43個籃球場大小的戲水池。（記者羅欣貞攝）

    新豐親水公園擁有將近43個籃球場大小的戲水池。（記者羅欣貞攝）

    2023/07/14 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕大武山下的高樹鄉新豐親水公園，配合大型活動開放過三次，創下日吸兩萬人次盛況，近日天氣炎熱，民眾敲碗聲不斷，高樹鄉公所決定今日起至十六日再度對外開放，並舉辦「高樹鄉夏日音樂祭」；此外，屏東縣政府在潮州林後四林平地森林園區舉辦的「夏日狂歡祭」，從今天起登場一個半月，同樣也能盡情玩水。

    天氣太熱 鄉公所回應民眾敲碗

    高樹鄉新豐村的河堤在八八風災時遭到大水沖毀，在河堤重新建置後，高樹鄉公所打造新豐親水公園，有近四十三個籃球場大小的戲水池，是超大型免費玩水景點，總開發面積二十五公頃，現已完成一．八公頃，建置戲水區、草坪、觀景台、景觀廊道、環池花架，接下來會興建男、女廁所、更衣室等設施。

    高樹鄉公所表示，親水公園今日起連續開放三天，舉辦高樹鄉夏日音樂祭，今日上午十一點起入場，晚間六點閉園，十五日下午兩點入場，可以一直玩到晚上十點，十六日從下午兩點到晚間八點開放，現場還有音樂會、農特產攤位等。

    屏東縣政府舉辦的「屏東夏日狂歡祭」也從今日起至八月二十七日登場，地點在潮州林後四林平地森林園區，十五日下午六點將邀請西班牙空中劇院GRUPO PUJA演出，帶來戲碼「唐吉軻德」，現場運用八十噸的大型起重機吊起空中舞台，演員雜技表演結合戲劇、文學及科技燈光效果，帶領觀眾一起進入表演藝術的奇幻旅程。

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