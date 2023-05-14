打造「屏東海米」意象 行銷優質水產

屏縣府昨天舉辦「屏東海米」優質水產品推廣活動，行銷午仔魚、石斑魚等。（記者羅欣貞攝）

2023/05/14 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣水產養殖面積四千八百多公頃、年產值高達八十六億以上，縣府以「屏東海米」為意象，行銷午仔魚、石斑魚等水產，昨天舉辦推廣活動，端出一百份午仔魚手作飯糰免費請民眾吃；縣府表示，午仔魚過去外銷與內銷為三比一，現在雖為一比三，但價格平穩。

推廣午仔魚石斑魚泰國蝦等

縣長周春米表示，屏東是台灣水產養殖重鎮，面積四千八百二十四公頃、養殖產量為三萬六千零八十七公噸，年產值高達八十六億元以上，為讓更多人了解屏東水產，縣府特別打造「屏東海米」做為屏東水產意象，在閩南語中，「海米」發音為「hǎi mǐ」，意指海味生生不息，屏東養殖水產擁有眾多種類，包括口感鮮美的午仔魚、口感彈嫩的石斑魚、肉質鮮甜的泰國蝦等。

昨天舉辦的屏東水產品推廣活動，周春米擔任一日「海米食堂」店長，現場製作午仔魚飯糰，另有福袋競拍，氣氛熱絡。

100份午仔魚手作飯糰免費吃

農業處表示，屏縣午仔魚養殖面積四百多公頃，年產量近一萬一千噸，佔全台近八成，過去有六千多噸銷往中國，內銷約三、四成，今年初縣府與台灣農漁會超市中心合作，於四十八間農漁會超市同步銷售屏東午仔魚，已明顯提高國內消費量，目前產地均價平穩，每台斤一百元上下；外銷則到日本、香港。

石斑魚部分，屏縣石斑魚養殖戶七百餘戶，養殖面積六百一十公頃，占全台四成左右，年產量六千七百餘噸，年產值達十六億元以上，今年四月起每月有二十噸出口至馬來西亞，另在全國班班吃石斑後內銷量明顯提升，屏縣校園第四次吃石斑還因量不足，需延至本月最後一週；外銷市場則逐漸從中國轉到日本、馬來西亞、美國。

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