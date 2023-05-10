歷經四次流標 牡丹國小重建動土

牡丹國小是屏縣美麗的原鄉學校之一，昨天學校舉行老舊校舍重建動土儀式。（屏縣府提供）

2023/05/10 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕牡丹國小專科教室拆除重建工程歷經四次流標，終於在昨天動土，以原住民傳統古謠吟唱及部落耆老祈福為儀式揭幕，總經費九千五百餘萬元，預計明年六月底完工。

屏東縣長周春米主持動土典禮，立委伍麗華等民代、部落耆老與會，祈求工程順利圓滿如期竣工；周春米表示，牡丹國小學區包括牡丹、東源、旭海三個部落，學生大部分是南排灣族、極少數阿美族，國小六十七位、幼兒園二十位學生，專科教室使用逾三十六年，耐震能力不足，縣府補助「老舊校舍整建工程」經費九千五百一十七萬餘元，興建幼兒園教室兩間、普通教室六間，以及保健室、行政辦公室、校長室及無障礙電梯、廁所等。

縣府教育處表示，牡丹國小因地處偏遠，工程招標歷經四次流標，終在今年四月決標，工期四百日曆天，預計明年六月底完工。設計融合原住民建築特色及排灣族文化元素的造型。

預計明年六月底完工

周春米表示，縣府從二○一五年至今已完成一百二十四校、兩百零九棟、九百二十三間老舊廁所，並投入經費逾五億元改善；今年再投入十七校二十六棟老舊廁所改造，由行政院統籌分配稅款全額補助八千八百多萬元，屏東縣校園建置由校園安全邁入舒適安全新里程碑。

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