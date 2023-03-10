斷陸蟹生路 阿朗壹入口道路停工

阿朗壹入口闢道路並設置圍牆，陸蟹專家李政璋憂心生態被水泥化破壞。（記者蔡宗憲攝）

2023/03/10 05:30

75公分圍牆惹禍 原民會要求牡丹鄉公所生態未獲保護不得復工

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕俗稱「阿朗壹古道」的旭海觀音鼻自然保留區，因牡丹鄉公所在入口路旁築起七十五公分高的圍牆，學者及環保團體怒批阻斷陸蟹生路，恐無法渡海釋卵，屏縣府邀集鄉公所、旭海部落代表、民代、負責設計監造及施工廠商實地會勘研議改善方式，補助經費的原住民族委員會（簡稱原民會）昨天也要求鄉公所停工。

牡丹鄉公所進行的旭海觀音鼻保留區外道路修繕工程，因引發破壞陸蟹生態爭議，原民會昨天發文要求鄉公所立刻停工，指示須審慎完善相關檢核與工程管理機制，盡速與相關專業團隊研議改善或可能的補救措施，在生態未獲得保護下不得復工。

公所：屬既有道路 未執行生態檢核

牡丹鄉公所表示，目前已停工，施工前有提送生態檢核表，因屬於既有道路範圍內的整建或改善，才未執行生態檢核，並非迴避生態檢核，因此，在原民會全額補助兩千七百多萬元後核定施作，工程目前還在施工階段。

民代支持開路 設計缺口讓生物通過

在地縣議員林采穎表示，因進入保留區要走很長一段路，道路修繕後可方便族人進出，遇緊急救護時，也能讓救護車儘快抵達，縮短救護時效；鄉代潘呈清等人也認為，該路段屬既有的產業農路和便道，因天災損壞多年，道路整修後能讓農車順利進出，矮牆則可避免泥沙沖刷道路，並設計缺口讓生物通過，不會阻斷生態通路。

陸蟹專家：便宜行事規避生態檢核

陸蟹專家李政璋認為，鄉公所是為了便宜行事規避生態檢核，導致衍生陸蟹、珍稀植物、土砂流失暨土石流問題，這些問題不解決，會讓整個工程陷入大麻煩。

由於施工位置緊臨屏縣自然保留區，縣府認為，生態團體提出有關道路改善工程與生態保育平衡議題，縣府將商請生態學者專家提供意見，並要求各鄉鎮市公所未來針對公共工程的施作，應審慎處理「生態檢核」事宜。

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