屏東棒球場月底招標 拚3年完工

屏東縣立棒球場太老舊，不符合舉辦國際賽事需求。（記者葉永騫攝）

2023/03/09 05:30

斥資24.1億打造1萬5千名觀眾球場 採統包案執行

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立國際棒球場興建工程將在卅一日招標，將斥資二十四億一千多萬元打造可容納一萬五千名的觀眾現代化球場，全案採取統包案執行，完工後委外經營，該案受行政院重視，補助經費從五億五千萬元增加到七億五千萬元，預計三年後完工 。

去年疫情影響 3次發包流標

屏東縣立棒球場使用超過四十年，因設施老舊，遇雨無法比賽，職棒賽事難以在屏東開打，為重振屏東棒球榮耀，縣府規劃在六塊厝設置運動休閒園區，興建一座現代化國際級棒球場，去年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，人工及原物料上漲，三次發包都流標。

當時的行政院長蘇貞昌得知後再增加補助經費，從五億五千萬元增為七億五千萬元，興建金額也從二十二億餘元提高到二十四億一千餘萬元，觀眾容納數從一萬人增加到一萬五千人，將打造為國際A級球場。

委外經營 高鐵完成交通便利

縣府體育發展中心表示，屏東縣立國際棒球場完工後將採取OT的方式委外經營，屏東氣候溫和、少雨，適合球隊的訓練和比賽，可吸引國際大型球賽到屏東舉行，日、韓等國職棒隊常在冬季時到屏東移訓，而新的球場更符合比賽需求，交通方面有公路及鐵路可以到達，未來高鐵完成，交通將更加便利。

由於屏東縣立國際棒球場位置距離職棒場地高雄市澄清湖棒球場不遠，外界質疑日後在營運上是否會產生衝突，縣府體發中心表示並不擔心，認為新球場有較多的優勢可吸引球迷及賽事。

縣府工務處說，施工經費提高後，可望能順利發包，體育署希望能於二○二六年完成，縣府將加快腳步。

縣府規劃在屏東市六塊厝興建國際棒球場。（記者葉永騫攝）

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