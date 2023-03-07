屏縣疫苗車 11日起巡迴原鄉

屏縣鼓勵一劑疫苗未打的民眾踴躍接種，11日起將出動疫苗車巡迴原鄉提供接種服務。 （資料照，記者羅欣貞攝）

2023/03/07 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施「疫苗加一，解封安心」昨天起跑，屏東縣宣導重點放在連一劑都未施打的民眾，十一日起將出動疫苗車從春日鄉出發，巡迴原鄉提供接種服務。

屏縣府表示，目前以提升全縣第一劑施打率為首要任務，衛生局啟動巡迴疫苗車儘速規劃施打行程，並由民政單位針對未曾接種民眾逐戶拜訪發送接種通知單。也要求各局處針對學校、機構、職場等單位進行疫苗施打意願調查，並協調各鄉鎮廟宇提供場地開設疫苗施打站。

臥床無法外出 可申請到宅施打

衛生局長張秀君表示，「疫苗加一，解封安心」實施日期為三月六日至四月三十日，對象為「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「六歲以上於今年起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的民眾，年長者是受感染後重症及死亡的高風險族群，更應該接種疫苗，如因臥床等因素無法外出也可向當地衛生所預約申請到宅施打。

逾50歲打第一劑 送500元禮券

衛生局規劃三月十一日起出動疫苗車，從春日鄉出發，預計在三月完成原鄉各村巡迴接種，民眾可透過衛生局網站查詢施打排程，屏縣五十歲以上施打第一劑可獲五百元禮券或等值宣導品。

衛生局統計，屏東縣整體第一劑疫苗涵蓋率九十．四％、全國平均為八十九．五％，屏縣七十五歲以上第一劑為八十二％、全國平均為八十二．四。

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