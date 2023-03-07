小琉球旅海步道 新增肚仔坪

小琉球杉福潮間帶規劃旅海步道設導覽線，不再讓踩踏區域外擴。（記者陳彥廷攝）

2023/03/07 05:30

潮間帶佈設導覽線 遊客僅能行走區域內 減少踩踏

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球目前有五個自然人文生態景觀區，其中漁埕尾與杉福兩處潮間帶已設置導覽專用的「旅海步道」，有效減少遊客對潮間帶的踩踏，水族生物數量回升，負責管理的「小琉球自然人文生態觀光協會」將擴大步道設施至肚仔坪潮間帶，以利海洋生態資源永續經營。

小琉球每年十二月至隔年三月自主封閉潮間帶，以利水族休養生息，但仍不敵開放期間爆量遊客的踩踏，屏東縣政府調查發現，當地潮間帶生態韌性大幅減低，其中肚仔坪的生物個體密度及物種豐富度更下降八成，部分水族生物消失，整片潮間帶只剩海膽，淪生態學名詞中的「海膽荒礁」。

屏縣府為此將杉福、漁埕尾及肚仔坪劃設為水產動植物繁殖保育區，前兩處屬傳統遊憩熱點，受遊客踩踏影響，生態相大幅滑落，經調查研究後，訂下同時段最多容納三百人的規定，並與大鵬灣國家風景區管理處共同出資，委託「小琉球自然人文生態觀光協會」管理該三處潮間帶。

杉福、漁埕尾先實施 生態回復3成

為了拯救潮間帶，該協會參考國外作法，先於杉福、漁埕尾佈設導覽線，打造遊客專屬的「旅海步道」，遊客進入潮間帶後僅能行走於步道內，減少踩踏區域，還給水族生物活動空間，經辦理兩年後，縣府發現獲得不錯成效，水族數量及密度明顯回升。

硨磲貝及藍指海星等水族陸續現蹤

該協會理事長陳文玉指出，導覽線的佈設為動態調整，不會讓踩踏集中在同一區域，漁埕尾和杉福的導覽線實施後，至少回復三成生態相，像硨磲貝及藍指海星等一度消失的美麗水族又陸續回家了，令人相當感動，步道設施將擴大至肚仔坪潮間帶，以利海洋生態資源永續經營。

不過，導覽線的套繩環須打在珊瑚礁上，引起部分居民擔心珊瑚礁遭破壞，對此，屏縣府強調，打上套繩環為佈設導覽線的必要措施，與無限制的踩踏相較下，明顯有更好的保護效果。

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