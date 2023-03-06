百年古井不竭 新園「烏龍」地靈人傑

烏龍極為有名的百年古井，至今流水不輟。（記者陳彥廷攝）

2023/03/06 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉「興龍派出所」原名稱為「烏龍派出所」，因日本知名動漫作品「烏龍派出所」一度爆紅，當地被稱作「烏龍地區」，卻一點都不烏龍，去年地方選舉，連任屏東縣議長的周典論及新任屏東市長周佳琪都是「烏龍」子弟，現任央行總裁楊金龍的祖籍也在「烏龍」，人才輩出，讓這座位在高屏溪與東港溪之間的獨特聚落再度吸引外界目光。

「烏龍派出所」爆紅 動漫迷朝聖

東港警分局「興龍派出所」在一九九一年以前的名稱為「烏龍派出所」，因警界高層擔心治安「搞烏龍」而改名為「興龍派出所」，沒想到幾年前因日本知名動漫作品「烏龍派出所」大受歡迎，舊名「烏龍派出所」的「興龍派出所」吸引大批動漫迷朝聖。

屏東警方索性搭上這股動漫熱潮，在「興龍派出所」的鐵馬驛站掛上「烏龍派出所」牌匾，拉近與民眾的距離，吸引許多鐵馬環島客造訪打卡，打趣說要找「兩津勘吉」，開心合影留念，成為新園鄉烏龍地區特色。

兩溪匯流 四村落六千七百多人

新園鄉烏龍地區指的是南龍、興龍、中洲及烏龍等四村，人口六千七百多人，地理學博士葉志杰指出，烏龍四村位於高屏溪與東港溪合流處，兩水環抱，受水影響甚深，當地知名的「烏龍古井」不斷湧出潔淨泉水百年不竭，如同烏龍庄龍脈，孕育不少傑出人才。

周典論、周佳琪、楊金龍 都是烏龍子弟

烏龍是前屏東縣長柯文福家族出身地，剛選上屏東市長的周佳琪及連任屏東縣議長成功的周典論也是烏龍人，人口不多，卻能拚出兩席縣議員，在屏東政壇占有一席之地，中央銀行總裁楊金龍的祖籍也在烏龍，楊金龍二哥楊金墻還記得小時候與弟弟在烏龍爺爺家讀書的情景。

民俗專家廖大乙表示，「烏龍」代表神龍見首不見尾，在高屏溪及東港溪匯集處出現的百年龍井，是地理風水中十分重要的天然泉水，地方應當珍惜。

周佳琪說，每次回烏龍，一定向當地信仰中心龍聖宮媽祖參拜祈福，百年古井相傳是龍聖宮媽祖駕前「龍神」棲身地，護佑烏龍庄民眾。

烏龍百年古井，相傳為龍聖宮媽祖的部屬「龍神」藏身於此龍脈。（記者陳彥廷攝）

烏龍派出所於一九九一年七月一日改名為興龍派出所。（記者陳彥廷攝）

警方在鐵馬驛站掛上「烏龍派出所」牌匾。（記者陳彥廷攝）

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