《團體報考全國最多人》閩南語認證 屏縣明正國中159人報考

屏東縣明正國中本土語言課程以選擇閩南語為多。（屏東縣立明正國中提供）

2023/03/05 05:30

〔記者羅欣貞、林曉雲／綜合報導〕教育部閩南語認證考試四日、五日舉行，屏東縣立明正國中今年有一百五十九人報考，為團體報考者最多，約佔該校單一學年人數的三分之一。

佔全校單一學年人數三分之一

明正國中教務主任曾美玲表示，一百五十九位學生以七年級學生為主，佔一百四十多位，目前該校在七年級開設每週一節的本土語言課程，以選修閩南語的學生最多，共開十六班、近四百五十名學生參加；八、九年級則透過社團活動學習閩南語，雖然人數不多，此次也有學生報名參加認證考試。

鼓勵通過中高級師資 帶動學習

校方表示，老師們以身作則，指導本土語言閩南語的師資，都是校內通過中高級認證的老師，包括音樂老師一位、兩位社會科老師、一位數學科老師，學生受到老師對本土語言學習的熱忱影響，會更加認真，帶動整體風氣與參加認證考試的意願。明正國中校長林俊傑表示，除了鼓勵學生參與本土語言認證，也鼓勵有興趣的老師們參加中高級認證，培養第二專長，將不同領域課程融入教學之中。

屏東區「十二年國民基本教育免試入學超額比序項目」中，多元學習表現有「本土語言認證」兩分的佔比，學生通過認證考試也可加分。

教育部終身教育司科長殷家婷表示，今年起擴大辦理閩南語語言能力認證考試，一年舉行兩次，除每年固定於八月辦理外，並在今年三月加辦一場。昨日進行A卷考試（包含A1基礎級、A2初級），今日進行B卷測驗（包含B1中級、B2中高級），全國共有十八個考區、五十七所學校協辦，總報名人數達一萬六七八五人。

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